Google, nuove icone per Gmail e app

Ora è più facile distinguerle.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-04-2026] Commenti

Immagine: 9to5Google

Google ha avviato un ampio aggiornamento visivo delle icone delle sue applicazioni Workspace, introducendo un nuovo linguaggio grafico basato su gradienti cromatici e forme più distintive. Le modifiche riguardano Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Meet e Chat, e segnano un allontanamento dal precedente approccio che imponeva l'uso simultaneo dei quattro colori del marchio. L'obiettivo dichiarato è migliorare la riconoscibilità delle app e allineare l'identità visiva all'estetica già adottata in prodotti come Gemini, Maps e Photos.

Secondo le anteprime pubblicate da 9to5Google, Gmail mantiene la tradizionale forma a busta, ma adotta un rosso predominante con sfumature leggere degli altri colori. La forma risulta più arrotondata rispetto alla versione attuale. Drive elimina completamente il rosso e si concentra su verde, giallo e blu, con un triangolo esterno molto arrotondato e un punto interno più affilato. Calendar torna a un'impostazione blu più marcata, richiamando versioni precedenti e abbandonando il contenitore quadrato multicolore. Docs, Sheets e Slides mantengono un colore dominante ciascuno, ma Sheets e Slides passano a un orientamento orizzontale, in linea con l'uso reale delle applicazioni. Meet introduce un cambiamento più evidente, adottando il giallo come colore principale pur conservando l'icona della videocamera. Chat assume la forma di una bolla di messaggio arrotondata, prevalentemente verde, con un design più amichevole.

Le nuove icone rispondono a una critica ricorrente: la somiglianza eccessiva tra le versioni precedenti, che rendeva difficile distinguere rapidamente le app. L'eliminazione del vincolo dei quattro colori e del contenitore quadrato permette ora una maggiore varietà di forme e proporzioni, migliorando la leggibilità soprattutto su schermi di grandi dimensioni, tablet e dispositivi pieghevoli. Il redesign non è solo estetico. L'uso dei gradienti è parte di una strategia più ampia con cui Google segnala la presenza di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Lo stesso stile è già stato applicato alla "G" del logo aziendale e all'icona di Gemini, e ora viene esteso a tutta la suite Workspace per creare un'identità visiva coerente.

Le modifiche interessano anche applicazioni meno centrali come Tasks e Keep, che adottano un design più pulito e coerente con il resto del pacchetto. Tasks mantiene il segno di spunta, mentre Keep conserva la lampadina, ma entrambi integrano gradienti e forme più morbide. Non è stata comunicata una data precisa per il rilascio globale, ma la vicinanza dell'evento Google I/O 2026 suggerisce che l'azienda potrebbe presentare ufficialmente il nuovo set di icone nelle prossime settimane.