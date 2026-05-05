Google ammette: stiamo pensando di mettere la pubblicità in Gemini



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-05-2026]

gemini pubblicita
Foto di Rubaitul Azad.

Google sta valutando l'introduzione di annunci pubblicitari all'interno dell'app Gemini, dopo aver avviato i primi test di formati pubblicitari nell'AI Mode della Ricerca. La conferma arriva dalle dichiarazioni fatte dal Chief Business Officer di Alphabet, Philipp Schindler, durante la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2026, in cui ha indicato che Google considera la pubblicità un elemento potenziale per l'evoluzione dell'applicazione. Schindler ha spiegato che l'attuale priorità è lo sviluppo di un formato pubblicitario specifico per l'AI Mode, definendolo un passaggio preliminare prima di valutare l'integrazione degli annunci in Gemini. Il dirigente ha affermato che «Gli annunci sono sempre stati una parte significativa della crescita dei prodotti fino a raggiungere miliardi di utenti» e che, se implementati correttamente, «possono fornire informazioni commerciali utili e rilevanti». Ha inoltre precisato che Google non intende accelerare il processo, dichiarando che «non ha fretta» e che condividerà ulteriori dettagli «al momento opportuno».

Al momento, Google non ha definito un modello pubblicitario per Gemini né ha fornito una tempistica per un eventuale rilascio. Le dichiarazioni di Schindler rappresentano però un riconoscimento esplicito che l'ipotesi è in fase di valutazione, dopo mesi di indiscrezioni circolate sin dallo scorso anno, quando alcune segnalazioni avevano suggerito test preliminari non confermati da altri dirigenti. Attualmente l'app Gemini, disponibile in versione gratuita e tramite abbonamento Google AI Pro al costo di 20 dollari al mese, non mostra alcuna forma di pubblicità. L'eventuale introduzione di annunci rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al modello attuale, che si basa su un'esperienza conversazionale priva di interruzioni commerciali.

Google non ha chiarito come intenda essere visualizzati gli annunci all'interno dell'app. Non è noto se l'idea sia mostrarli durante le conversazioni, in sezioni dedicate o come suggerimenti contestuali. Non sono stati forniti dettagli nemmeno sulle modalità di etichettatura o sulle politiche di trasparenza che verrebbero applicate.

La scelta di utilizzare l'AI Mode come ambiente di test deriva dal fatto che la modalità di ricerca basata su intelligenza artificiale rappresenta un contesto adatto per sperimentare nuovi formati pubblicitari. I risultati ottenuti in questa fase influenzeranno la decisione finale sull'integrazione degli annunci in Gemini. In ogni caso, è chiaro che Google considera la pubblicità un elemento chiave per sostenere la crescita dei prodotti basati su modelli linguistici avanzati. Google sta valutando come integrare nuovi formati senza compromettere l'esperienza d'uso, soprattutto in applicazioni che fanno della continuità conversazionale un elemento centrale.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)


gili.preda
W DeepSeek !
5-5-2026 12:33

interceptor
A me continuano a venirmi in mente i primi 40 secondi di questa scena di "Truman Show": https://www.youtube.com/watch?v=MzKSQrhX7BM L'unica differenza rispetto a Truman è che noi ne saremo consapevoli. Sempre che non diventino molto bravi a mimetizzare gli spot nella conversazione con l'AI
5-5-2026 12:02
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