PC Dell, ondata di schermate blu e riavvii continui

Stavolta non è colpa di Windows.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-05-2026]

dell supportassist bsod reboot
Foto di Greg Rosenke.

Sembra che l'aggiornamento di SupportAssist rilasciato da Dell a maggio 2026 stia causando una sequenza di crash critici, con schermate blu e riavvii continui. Le segnalazioni indicano che il problema si manifesta dopo l'installazione della versione 5.5.16.0 del software, con cicli di reboot che si ripetono in media ogni trenta minuti e che in alcuni casi impediscono l'accesso al desktop.

Le prime testimonianze provengono da utenti che hanno iniziato a riscontrare riavvii improvvisi accompagnati dall'errore CRITICAL_PROCESS_DIED. L'analisi dei minidump tramite WinDbg ha evidenziato come il processo coinvolto sia associato ai servizi di SupportAssist, in particolare al componente denominato Dell SupportAssist Remediation. Un utente ha riportato: «Analizzando il minidump con WinDbg, possiamo vedere che SupportAssist sta causando questo problema». A conferma di questa diagnosi c'è il fatto che la rimozione completa di SupportAssist, del modulo Remediation e del plugin OS Recovery interrompe immediatamente i crash. Numerosi utenti confermano che i sistemi tornano stabili e non presentano ulteriori schermate blu, dopo la disinstallazione. In alcuni casi è stato sufficiente disattivare i servizi associati per evitare nuovi riavvii.

Le segnalazioni non riguardano un singolo modello: sono stati colpiti notebook delle serie XPS, Pro 14 Plus e Pro 16 Plus, oltre ad altri sistemi della gamma business. Alcuni utenti indicano che tutti i dispositivi della stessa linea aziendale hanno manifestato il problema dopo l'aggiornamento, suggerendo un impatto esteso all'intera famiglia di prodotti. I log di sistema mostrano errori critici legati al kernel e interruzioni improvvise dei processi di sistema. Le schermate blu riportano codici coerenti con la terminazione di processi essenziali, un comportamento compatibile con un malfunzionamento di un servizio in esecuzione a livello di sistema. Le analisi condivise nelle community tecniche confermano che il servizio Remediation è attivo durante il crash.

Alcuni utenti avevano inizialmente attribuito il problema a un aggiornamento di Windows 11, poiché i crash sono comparsi dopo l'installazione di update cumulativi. Tuttavia, l'analisi dei dump ha escluso un coinvolgimento diretto del sistema operativo, spostando l'attenzione sui componenti OEM installati di default sui PC Dell. Il problema non è nuovo: segnalazioni simili erano già emerse circa dieci mesi fa, sempre in seguito a un aggiornamento di SupportAssist.

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Dell non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale sul malfunzionamento. La mancanza di risposte immediate è stata attribuita da alcuni utenti alla tempistica del rilascio, avvenuto nel fine settimana, quando il supporto tecnico opera con personale ridotto. Le community stanno quindi raccogliendo testimonianze e soluzioni temporanee in attesa di un intervento formale. La soluzione più diffusa (e di provata efficacia) per ora resta la disinstallazione completa di SupportAssist e dei suoi componenti. Gli utenti che hanno adottato questa procedura riportano un ritorno alla piena stabilità del sistema, senza ulteriori schermate blu o riavvii. In alternativa, è possibile disattivare i servizi associati e impedirne l'avvio automatico, riducendo il rischio di crash.

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