Finanziamento milionario per KDE

Il fondo tedesco Sovereign Tech Fund ha investito 1,2 milioni di euro nell'ambiente desktop per Linux.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-05-2026]

kde investimento milionario
Immagine: KDE

Il tedesco Sovereign Tech Fund ha investito ben 1,2 milioni di euro nel progetto KDE al fine di rafforzare l'infrastruttura tecnica dell'ambiente desktop per Linux Plasma e dei componenti centrali dell'ecosistema. I fondi saranno destinati a migliorare affidabilità, sicurezza e qualità dei sistemi alla base delle comunicazioni, dei servizi e della distribuzione KDE Linux, con un'attenzione particolare verso la solidità del software.

Il finanziamento verrà utilizzato in attività come il potenziamento dell'infrastruttura di test, l'aggiornamento dell'architettura di sicurezza e il miglioramento dei framework che gestiscono la comunicazione tra componenti. L'obiettivo dichiarato è rendere più robusti i meccanismi di funzionamento dell'ambiente desktop, incluse le funzioni critiche che mediano l'accesso ai servizi digitali. Fiona Krakenbürger, direttrice tecnica dell'agenzia responsabile del fondo, ha spiegato: «Investiamo nelle tecnologie desktop perché rappresentano il principale punto di accesso ai servizi digitali nella vita quotidiana».

KDE, attivo da trent'anni come organizzazione non profit, sviluppa software libero e open source che comprende l'ambiente Plasma, applicazioni multimediali, strumenti di produttività e librerie di sviluppo. Il progetto non prevede costi di licenza, non raccoglie né rivende dati degli utenti e non utilizza tali dati per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. L'investimento del Sovereign Tech Fund mira a consolidare questi elementi, offrendo a individui, aziende e amministrazioni pubbliche una base tecnologica più affidabile e controllabile.

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Commenti all'articolo (1)

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Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
14-5-2026 12:56
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