Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte

Per chi non ha un numero di telefono.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-05-2026] Commenti

Sembra che Google voglia rimangiarsi la propria generosità: stando a quanto ha riportato inizialmente un utente su Reddit, avrebbe iniziato a limitare a 5 GByte lo spazio gratuito offerto ai nuovi account Gmail creati senza associare un numero di telefono, riducendo quindi di due terzi la dotazione standard di 15 GByte prevista finora. Le segnalazioni, emerse durante la procedura di registrazione di nuovi profili, mostrano che l'utente riceve un messaggio che indica la disponibilità di soli 5 GByte, con la possibilità di sbloccare i restanti 10 GByte tramite verifica del numero telefonico. La modifica non è stata annunciata ufficialmente, ma compare in schermate condivise online e in aggiornamenti della documentazione di supporto.

Il cambiamento riguarda esclusivamente i nuovi account e sembra essere applicato in modo selettivo, con segnalazioni provenienti soprattutto da Paesi africani come Kenya e Nigeria. In alcuni casi, la piattaforma impedisce addirittura di completare la registrazione senza fornire un numero valido. Le pagine di supporto di Google, aggiornate a marzo 2026 secondo verifiche condotte tramite l'Internet Archive, parlano ora di «fino a 15 GB» di spazio gratuito, segno che qualcosa sta davvero cambiando. Gli account già esistenti senza numero associato continuano invece a mostrare i 15 GByte tradizionali.

Google motiva la richiesta di verifica telefonica come misura per evitare che una singola persona possa ottenere più volte la quota gratuita creando account multipli. Il messaggio mostrato agli utenti afferma che il numero serve a «garantire che lo spazio venga aggiunto una sola volta per persona». Alcuni utenti interpretano la novità come un tentativo di ridurre spam e abusi, mentre altri la considerano un modo per spingere alla condivisione di dati personali. Si può anche pensare che la mossa sia legata all'aumento generale dei costi legati all'hardware di archiviazione, fattore che potrebbe aver contribuito alla revisione della politica di spazio gratuito.

La modifica avvicina peraltro l'offerta di Google a quella di altri servizi, come iCloud, che forniscono 5 GByte senza condizioni aggiuntive. Non è comunque chiaro se si tratti di un test o dell'inizio di una modifica di portata più ampia, ma la discrepanza tra documentazione ufficiale, esperienze degli utenti e comportamenti regionali suggerisce una fase di transizione ancora in corso.