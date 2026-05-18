La barra di Windows 11 diventa flessibile

Posizioni multiple e icone più piccole.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2026] Commenti (1)

Dopo un paio di mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Microsoft ha introdotto in Windows 11 la possibilità di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni, modifica attesa da anni dagli utenti e ora disponibile nelle build sperimentali del programma Windows Insider. La novità consente di posizionare la barra su qualsiasi lato dello schermo e di ridurne l'altezza tramite un'impostazione dedicata, superando i limiti imposti dalla versione originale del sistema operativo.

La funzionalità è stata inserita nella build 26300.8493 del canale Experimental, dove il menu Impostazioni include ora un'opzione che permette di scegliere tra quattro posizioni: in basso, in alto, a sinistra o a destra. La modifica non altera il comportamento dei principali elementi dell'interfaccia e le impostazioni di personalizzazione già esistenti, come l'allineamento delle icone e la modalità "non combinare", risultano compatibili con tutte le posizioni. Microsoft ha confermato che il supporto per i gesti "touch", per la casella di ricerca e per l'interfaccia di Copilot in posizioni alternative è ancora in fase di sviluppo. La possibilità di nascondere automaticamente la barra e la versione ottimizzata per tablet non sono al momento disponibili quando la barra viene spostata. Microsoft ha inoltre indicato che sta valutando funzionalità aggiuntive, tra cui la possibilità di impostare posizioni differenti per monitor diversi e il supporto al trascinamento diretto della barra.

Parallelamente allo spostamento, la build introduce una versione più compatta della taskbar, pensata per dispositivi con schermi ridotti o per chi desidera massimizzare lo spazio verticale. L'opzione Mostra pulsanti della barra delle applicazioni più piccoli, presente nella sezione dedicata ai comportamenti della taskbar, riduce sia l'altezza della barra sia la dimensione delle icone, mantenendo la coerenza visiva degli elementi principali come Start, Cerca e l'area di notifica. La modalità compatta non richiede il riavvio del sistema e si applica immediatamente dopo l'attivazione. Microsoft ha spiegato che l'interfaccia della barra introdotta con Windows 11 era stata progettata per ospitare più stati e funzionalità, aggiungendo però che su schermi piccoli l'altezza aggiuntiva poteva ridurre lo spazio utile per le applicazioni. La nuova opzione risponde a questa esigenza, offrendo un layout più denso e funzionale.

Nel post ufficiale, la taskbar è definita «il luogo in cui l'esperienza del PC prende vita», sottolineando come la personalizzazione sia un elemento centrale per migliorare la produttività. La possibilità di spostare la barra in alto o ai lati dello schermo è stata descritta come una delle richieste più frequenti da parte degli utenti. Microsoft ha evidenziato che la nuova flessibilità può risultare utile in diversi scenari: per chi necessita di più spazio verticale, per chi preferisce raggiungere più facilmente la parte superiore dello schermo o per chi utilizza molte finestre e trae vantaggio da una barra verticale con icone non raggruppate. La build introduce anche un miglioramento nella gestione delle finestre quando si utilizza una taskbar verticale con etichette attive: ogni finestra appare come un pulsante separato, facilitando l'identificazione e il passaggio rapido tra le applicazioni aperte. Questa modalità è particolarmente utile per chi lavora con molte istanze dello stesso programma.

Microsoft ha dichiarato che il lavoro di rifinitura visiva e di ottimizzazione delle prestazioni è ancora in corso: alcune funzionalità già previste non sono incluse nella build attuale ma arriveranno nelle prossime versioni sperimentali. Gli utenti Insider sono invitati a inviare feedback per contribuire al perfezionamento dell'esperienza. La distribuzione delle nuove funzionalità è limitata al canale Experimental del programma Insider e non è ancora disponibile nelle versioni stabili del sistema operativo. Microsoft non ha fornito una data precisa per il rilascio pubblico, ma ha indicato che l'obiettivo è rendere le opzioni accessibili a tutti gli utenti una volta completata la fase di test.