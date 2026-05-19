Linux Torvalds contro la IA: invece di accelerare lo sviluppo lo rallenta

Il vero problema è la marea di bug report inutili generati dai sistemi automatici.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-05-2026] Commenti

Linus Torvalds è seccato con la IA: non perché questa non sappia davvero fare il proprio lavoro, ossia nel caso specifico generare bug report per il kernel di Linux, ma soprattutto perché è usata in maniera estremamente ampia e così le segnalazioni dei medesimi bug si moltiplicano. Davanti a questa situazione e all'aumentare dei "falsi positivi", di recente è intervenuto sulla mailing list ufficiale dello sviluppo del kernel, criticando duramente l'uso crescente di strumenti di intelligenza artificiale per generare i bug report, affermando che tali segnalazioni automatiche stanno rallentando lo sviluppo invece di accelerarlo. Il problema riguarda in particolare report prodotti da sistemi IA che analizzano automaticamente il codice e inviano segnalazioni prive di contesto, inaccurate o basate su interpretazioni errate delle patch.

Nel messaggio pubblicato nella mailing list, Torvalds ha spiegato che molti di questi report non derivano da test reali ma da analisi statiche effettuate da modelli linguistici che non comprendono la semantica del kernel. Il risultato è un flusso costante di segnalazioni che richiedono tempo per essere valutate e che spesso non corrispondono a problemi effettivi. Torvalds ha definito la situazione «una perdita di tempo», aggiungendo che tali strumenti «non aiutano lo sviluppo, lo ostacolano». Il caso specifico che ha riacceso il dibattito riguarda un report generato automaticamente che segnalava un presunto problema in una patch relativa alla gestione della memoria. Torvalds ha risposto in modo diretto, chiarendo che il report era infondato e che il sistema IA aveva interpretato in modo errato il codice. Nel suo intervento ha scritto: «Questa non è una segnalazione utile. È solo rumore generato da uno strumento che non capisce quel che guardando».

I report generati dalle IA tendono a seguire schemi ricorrenti: individuano schemi che sembrano sospetti, ma che in realtà fanno parte del funzionamento previsto del kernel. In altri casi, gli strumenti segnalano condizioni teoriche che non possono verificarsi in un sistema reale. Gli sviluppatori hanno evidenziato che tali segnalazioni richiedono comunque tempo per essere analizzate, sottraendo risorse al lavoro effettivo di manutenzione. Torvalds ha sottolineato che il problema non è l'uso dell'IA in sé, ma l'assenza di filtri e di supervisione umana. Ha spiegato che strumenti di analisi automatica possono essere utili se integrati correttamente, ma che l'invio indiscriminato di report non verificati crea un sovraccarico che rallenta il processo di revisione. Ha inoltre ricordato che la mailing list del kernel non è il luogo per sperimentare sistemi automatici non controllati.

Gli sviluppatori coinvolti nella discussione hanno confermato che negli ultimi mesi il numero di segnalazioni generate da IA è aumentato in modo significativo. Alcuni hanno riferito che i report provengono da strumenti integrati in contesti aziendali o da servizi esterni che analizzano automaticamente le patch pubblicate. In diversi casi, gli autori dei report non sono nemmeno consapevoli che la segnalazione sia stata inviata da un sistema automatizzato. Torvalds ha ribadito che la priorità rimane la qualità del codice e la chiarezza delle segnalazioni. Ha invitato gli sviluppatori a non utilizzare strumenti automatici per inviare bug report senza una verifica manuale. La sua posizione è stata condivisa da altri manutentori, che hanno sottolineato come la mailing list debba rimanere un canale affidabile per la comunicazione tecnica.

La discussione ha portato alcuni sviluppatori a proporre linee guida più rigide per l'invio di segnalazioni, inclusa la richiesta di dichiarare esplicitamente quando un report è stato generato da uno strumento automatizzato. Altri hanno suggerito di introdurre filtri per ridurre il volume di messaggi non verificati. Non sono però state prese decisioni formali e per ora il dibattito rimane aperto ma la pazienza di Linus Torvalds, come sappiamo, è tutt'altro che infinita.