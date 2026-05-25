Teams cambia volto: sparisce la Modalità Insieme



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2026]

teams modalita insieme together mode
Immagine: Microsoft

Microsoft ha fissato la rimozione definitiva della Modalità Insieme (Toghether Mode) da Microsoft Teams per il prossimo 30 giugno 2026: da quella data, il layout introdotto nel 2020 per ricreare ambienti virtuali condivisi verrà disattivato su tutte le piattaforme. Il pulsante dedicato scomparirà dal menu View e tutte le scene, incluse quelle personalizzate e con assegnazione dei posti, saranno eliminate. Microsoft indirizza gli utenti verso la più moderna vista Galleria, ora considerata il layout principale per riunioni con più partecipanti. La decisione rientra ufficialmente in un processo di semplificazione dell'interfaccia e di riduzione della complessità interna. Il team di sviluppo ha spiegato che mantenere più sistemi di layout richiedeva un carico di lavoro significativo, mentre la concentrazione su un'unica modalità consente di investire in miglioramenti strutturali come qualità video, stabilità e prestazioni. La product manager Katarina Tranker ha dichiarato che l'obiettivo è «rendere le riunioni più semplici da gestire e più coerenti su tutti i dispositivi».

La Modalità Insieme era stata introdotta durante la fase più intensa della diffusione del lavoro da remoto. Il sistema utilizzava l'intelligenza artificiale per isolare volto e spalle dei partecipanti e inserirli in un'unica scena virtuale, come un'aula o un auditorium. L'approccio era stato pensato per ridurre l'affaticamento visivo e rendere le riunioni più naturali, come indicato da studi interni che avevano rilevato un aumento dell'attenzione nei soggetti che utilizzavano il layout. Il ritiro della funzione comporta la rimozione di tutte le scene predefinite e personalizzate, incluse quelle utilizzate da organizzazioni che avevano creato ambienti virtuali brandizzati per eventi o presentazioni. Microsoft suggerisce di sostituire tali scenari con sfondi aziendali ufficiali, compresi quelli con effetto vetro satinato, già disponibili nelle impostazioni di Teams.

La visualizzazione a Galleria può mostrare fino a 49 video contemporaneamente, adattando automaticamente numero e dimensioni delle finestre in base alle capacità del dispositivo. Questa modalità è stata potenziata negli ultimi anni per coprire la maggior parte degli scenari che la Modalità Insieme cercava di risolvere, come la visibilità simultanea dei partecipanti e la gestione dinamica dei flussi video.

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