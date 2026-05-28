Windows 11 più scattante: il nuovo update taglia i tempi di risposta dell'interfaccia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-05-2026] Commenti

L'aggiornamento KB5089573, distribuito come anteprima di fine maggio, rende Windows 11 sensibilmente più veloce, introducendo ottimizzazioni che riducono la latenza dell'interfaccia e accelerano l'apertura delle applicazioni. Il pacchetto porta i sistemi alle build 26200.8524 e 26100.8524 e può essere installato tramite Windows Update (forzandone manualmente l'installazione) o tramite download diretto dal Catalogo Microsoft.

L'intervento principale riguarda la gestione della latenza nelle operazioni più frequenti dell'interfaccia. Microsoft spiega che l'update «accelera l'avvio delle app e le esperienze principali della shell», con un miglioramento percepibile nelle interazioni quotidiane. Le ottimizzazioni coinvolgono Start, Ricerca, Centro notifiche e i pannelli contestuali, riducendo i tempi di risposta in modo misurabile. Il miglioramento più rilevante deriva dall'introduzione del Low Latency Profile, un nuovo comportamento dello scheduler che consente al sistema di richiedere per brevi intervalli la massima frequenza della CPU quando l'utente esegue azioni rapide e ripetute. Questa modalità riduce il tempo necessario per mostrare menu, finestre e componenti grafici, senza modificare i profili energetici configurati dall'utente.

L'apertura delle applicazioni può così risultare fino al 40% più rapida, mentre la comparsa dei pannelli di sistema può migliorare fino al 70%, con variazioni legate all'hardware. Questi valori non sono garantiti su tutti i dispositivi, ma rappresentano un'indicazione dell'impatto del nuovo profilo di latenza. Il Low Latency Profile non è esposto come impostazione modificabile ma viene attivato da Microsoft tramite gli aggiornamenti: si appoggia infatti al già utilizzato sistema di distribuzione progressiva che abilita le funzionalità dopo aver verificato la stabilità del dispositivo. L'utente può quindi installare l'aggiornamento senza vedere immediatamente tutte le novità, che vengono abilitate in un secondo momento.

Oltre alle ottimizzazioni prestazionali, l'aggiornamento include miglioramenti alla stabilità generale. Sono stati corretti problemi in Esplora File, nella schermata di blocco, nella gestione dei temi e nei gesti touch. Sono stati inoltre risolti blocchi occasionali durante l'autenticazione con Windows Hello Enhanced Sign‑in Security, migliorando l'affidabilità del processo di accesso. Il pacchetto aggiorna anche i componenti IA integrati nel sistema, come Ricerca immagini, Estrazione contenuti e Analisi semantica, portandoli alla versione 1.2605.856.0. Questi aggiornamenti fanno parte del ciclo di manutenzione e sono distribuiti insieme al Servicing Stack Update KB5092734, necessario per garantire la correttezza del processo di aggiornamento.

La dimensione del download varia in base all'architettura: circa 5,3 GB per i sistemi x64 e 4,8 GB per ARM64. Essendo un aggiornamento Preview, non viene installato automaticamente, a meno che l'utente non abbia attivato l'opzione per ricevere gli aggiornamenti non appena disponibili. In caso contrario, è necessario selezionare manualmente l'opzione Scarica e installa. Tra le altre modifiche incluse nel pacchetto figurano la condivisione audio Bluetooth con due dispositivi simultaneamente, la possibilità di assegnare un nome al PC durante la configurazione iniziale e vari correttivi per Task Manager. Questi interventi rientrano nel programma interno Windows K2, avviato per migliorare la reattività dell'interfaccia in risposta ai feedback degli utenti.