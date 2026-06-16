Firefox, VPN gratuita illimitata fino al 31 agosto

Più server e maggiore protezione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-06-2026]

firefox vpn illimitata estate
Immagine: Mozilla

Mozilla ha deciso di offrire gratuitamente la VPN integrata in Firefox, rendendo illimitato il traffico dati fino al 31 agosto 2026 per tutti gli utenti idonei. La promozione estiva rimuove il limite mensile di 50 GB e amplia temporaneamente a 28 le località disponibili per instradare il traffico, mantenendo l'accesso tramite account Mozilla gratuito e senza software aggiuntivi. La VPN opera come livello di protezione aggiuntivo all'interno del browser, mascherando l'indirizzo IP e rendendo più complessa l'osservazione delle attività online. Il servizio funziona su Windows, macOS e Linux e resta limitato al traffico generato da Firefox, senza estendersi al sistema operativo.

L'ampliamento delle località disponibili include server in Europa, Nord America, Sud America, Asia, Oceania e Africa, con opzioni come Australia, Canada, Germania, Italia, Singapore, Sudafrica e Stati Uniti. La selezione manuale della posizione, introdotta con Firefox 151 a maggio, consente di adattare la navigazione a esigenze specifiche, come l'accesso a contenuti localizzati. Mozilla segnala che l'uso della VPN integrata può risultare utile soprattutto durante gli spostamenti estivi, quando si utilizzano reti pubbliche in aeroporti, hotel o stazioni. In questi contesti, altri utenti connessi alla stessa rete potrebbero osservare parte del traffico non protetto. La VPN riduce questa esposizione, rendendo più difficile identificare i siti visitati.

La funzione include anche la gestione delle eccezioni per sito: se una pagina presenta problemi con la VPN attiva, è possibile disattivarla solo per quel dominio. Ciò evita di dover intervenire manualmente a ogni cambio di pagina, mantenendo la protezione attiva sul resto della navigazione. L'attivazione della funzione è progressiva e dipende dall'attivazione lato server. Non tutti gli utenti visualizzano immediatamente l'opzione, ma la disponibilità si estende gradualmente nelle regioni supportate. L'accesso continua a richiedere un account Mozilla, senza costi aggiuntivi.

Dal 1 settembre il servizio tornerà alle condizioni abituali, con il ripristino del limite mensile e della lista ridotta delle località disponibili. La promozione non modifica le caratteristiche strutturali della VPN integrata, che resta un servizio pensato per proteggere la navigazione senza richiedere software esterni.

Per approfondire:
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Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
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