Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox

50 GB al mese per tutti, senza necessità di estensioni o software aggiuntivi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-03-2026]

firefox vpn gratuita 50 gb

Mozilla ha annunciato che Firefox includerà una VPN gratuita integrata direttamente nel browser a partire dalla versione 149, con un tetto mensile di 50 GB e disponibilità iniziale limitata a Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia.

La VPN integrata, che era già in sperimentazione da qualche tempo, non punta davvero a sostiture i servizio premium già esistenti, ma introduce un livello gratuito che non richiede estensioni o software aggiuntivi. Il sistema utilizza un proxy per mascherare l'indirizzo IP e si basa sulle politiche di trasparenza e protezione dei dati già adottate da Mozilla. La limitazione principale riguarda l'impossibilità di scegliere il Paese di instradamento, caratteristica riservata ai servizi dedicati. L'introduzione della VPN arriva dopo l'aggiornamento 148, che s'era fatto notare per l'inserimento di controlli centralizzati per gestire o disattivare le funzionalità IA. Mozilla ha dichiarato che l'obiettivo è garantire agli utenti la possibilità di decidere quali strumenti attivare, evitando integrazioni invasive.

Firefox 149 introduce anche la modalità Split View, che consente di visualizzare due pagine web affiancate nella stessa finestra. La funzione, attivabile dal menu contestuale delle schede, è pensata per confronti rapidi, consultazioni parallele e attività di ricerca senza dover ricorrere a finestre separate o estensioni di terze parti. Tra le novità sperimentali figurano le Tab Notes, disponibile tramite Firefox Labs, che permette di aggiungere annotazioni direttamente all'interno delle schede. Le note sono limitate a 1.000 caratteri e vengono salvate localmente, offrendo un supporto leggero per attività di consultazione e studio.

Mozilla sta inoltre testando Smart Window, evoluzione della precedente AI Window, che consente di ottenere definizioni, confronti e riassunti senza lasciare la pagina corrente. La funzione è opzionale e richiede l'iscrizione a una lista d'attesa per gli utenti statunitensi. L'azienda sottolinea che l'IA rimarrà sempre disattivabile tramite i controlli dedicati.

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L'aggiornamento include anche miglioramenti alle prestazioni dei PDF, grazie all'accelerazione hardware, e un nuovo sistema di gestione delle notifiche: i siti segnalati come malevoli tramite SafeBrowsing vedranno le autorizzazioni revocate automaticamente, impedendo l'invio di notifiche indesiderate. Sul fronte della produttività, Firefox introduce un nuovo pulsante Condividi personalizzabile nella toolbar, l'autocompletamento degli indirizzi per nuovi Paesi - tra cui l'Italia - e una revisione grafica delle pagine di errore, ora più coerenti con il design generale del browser.

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