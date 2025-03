LibreWolf, il fork di Firefox che rispetta davvero la privacy

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-03-2025] Commenti

Immagine: LibreWolf

Quanti sono preoccupati dalla recente virata impressa da Mozilla a Firefox in tema di privacy ma non vuole passare a uno dei numerosi browser basati su Chromium ha ancora un'alternativa senza allontanarsi troppo dalla creatura di Mozilla.

Poiché Firefox è un software open source, infatti, non è impossibile che ne nascano dei fork. In effetti, ciò è già successo in passato: si può ricordare per esempio l'oggi defunto IceWeasel, creato da Debian per essere maggiormente in linea con i suoi principi.

Più di recente, proprio per garantire «privacy, sicurezza e libertà» indipendentemente dalle decisioni di Mozilla è nato LibreWolf: è un fork di Firefox che oggi diventa un'alternativa interessante per quanti cercano un nuovo lido al quale approdare.

Nato cinque anni fa, LibreWolf si mantiene "in pari" con l'ultima versione di Firefox, fatte salve le differenze necessarie per garantire il focus su privacy e sicurezza: lo dimostra il fatto che, a breve distanza dal rilascio di Firefox 136, avvenuta pochi giorni fa, LibreWolf abbia rilasciato la propria versione con il medesimo numero.

Ciò fa sì che le ultime novità positive introdotte in Firefox siano subito presenti in LibreWolf: così anche LibreWolf 136 offre la possibilità di disporre le schede in verticale, la nuova barra laterale e i miglioramenti in tema di gestione energetica introdotti nella versione per macOS.

Naturalmente, chi sceglie LibreWolf lo fa per le caratteristiche che lo differenziano da Firefox.

In LibreWolf non c'è alcun tipo di telemetria, mentre è già presente il plugin uBlock Origin. Ciò che è più interessante, però, è la sezione Enhanced Privacy: in essa è possibile configurare tutta una serie di impostazioni per proteggere al meglio la propria riservatezza durante la navigazione, con una particolare attenzione verso il fingerprinting del browser.

LibreWolf è disponibile in versione per Windows, Linux e macOS. A differenza di Firefox non dispone di un sistema di aggiornamento integrato. In Windows è disponibile il pacchetto separato LibreWolf WinUpdater, presentato durante l'installazione.