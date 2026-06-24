Da Meta e Luxottica una linea di smart glass economici

I Meta Glasses sono la porta d'accesso per la ''superintelligenza personale''.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2026]

meta glasses
Immagine: Meta

Meta ha presentato una nuova linea di smart glass a marchio proprio, con un prezzo di partenza di 299 dollari e una distribuzione immediata in diversi mercati internazionali. I Meta Glasses rappresentano la prima collezione dell'azienda non associata ai marchi Ray-Ban o Oakley, pur continuando la collaborazione con EssilorLuxottica per la produzione e il design. L'obiettivo dichiarato è ampliare l'accesso agli occhiali con funzioni di intelligenza artificiale, riducendo il costo d'ingresso rispetto ai modelli precedenti. La gamma include tre forme principali — rettangolare, quadrata e ovale — con varianti compatibili con lenti graduate e opzioni tra lenti trasparenti, da sole e Transitions. Meta ha introdotto anche una collaborazione con Kylie Jenner per un modello a profilo sottile, pensato per un pubblico più attento allo stile. Le montature sono disponibili in più combinazioni di colori e materiali, con distribuzione iniziale in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Italia, Germania, Spagna e altri Paesi europei.

I nuovi occhiali non integrano un display, ma includono una fotocamera, altoparlanti direzionali e un pulsante programmabile che attiva di default l'assistente Meta AI. Meta dichiara un'autonomia superiore alle otto ore, con una custodia di ricarica in grado di fornire fino a 40 ore aggiuntive. Le funzioni supportate includono risposte contestuali, riconoscimento visivo, suggerimenti personalizzati e gestione delle attività quotidiane tramite comandi vocali. Tra le funzioni il cui lancio è imminente ci sono poi la navigazione pedonale con indicazioni passo-passo e l'espansione della traduzione in tempo reale a 14 nuove lingue, tra cui giapponese, mandarino, hindi e coreano. Gli occhiali vogliono essere un punto d'accesso naturale alla «superintelligenza personale», come dichiarato dal CEO Mark Zuckerberg: «La nostra partnership con EssilorLuxottica nasce dall'obiettivo di integrare le possibilità dell'IA in occhiali che le persone desiderano davvero indossare. Credo che gli occhiali diventeranno una delle principali porte d'accesso a una nuova forma di superintelligenza personale».

EssilorLuxottica ha confermato che la nuova collezione mira a raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai modelli precedenti. Il CEO Francesco Milleri ha dichiarato che la nuova linea «consente di raggiungere sempre più persone, incluse quelle interessate a tecnologie più accessibili». La strategia punta a consolidare la leadership nel settore, dove Meta ed EssilorLuxottica detengono oltre l'80% del mercato globale, secondo le stime di Counterpoint Research. Il lancio arriva in un contesto di crescente competizione nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti. Una settimana fa, Snap ha presentato i suoi Specs, occhiali AR dal prezzo di 2.195 dollari, posizionati su una fascia completamente diversa. Mentre Snap punta su esperienze di realtà aumentata avanzata, Meta continua a investire in occhiali focalizzati su AI, assistenza contestuale e funzioni quotidiane, mantenendo un prezzo più contenuto per favorire l'adozione di massa.

La nuova linea Meta Glasses si aggiunge a un portafoglio già ampio che comprende Ray-Ban Meta, Oakley Meta e Meta Ray-Ban Display, quest'ultimo dotato di schermo integrato. La strategia dell'azienda è costruire un ecosistema di prodotti differenziati per prezzo, funzioni e pubblico di riferimento, con l'obiettivo di rendere gli occhiali intelligenti un dispositivo di uso quotidiano. I Meta Glasses sono disponibili da subito sul sito ufficiale di Meta e presso rivenditori selezionati. L'espansione verso nuovi mercati è prevista entro la fine dell'anno, con ulteriori modelli e varianti in arrivo.

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