Sony cancella centinana di film dalle librerie PlayStation degli utenti

Gli show già acquistati spariranno senza nemmeno un rimborso.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-06-2026]

sony cancella 551show studiocanal playstation
Foto di boris misevic.

Sony l'ha rifatto: in maniera analoga a quanto accaduto nel 2023, ha comunicato agli utenti che diversi film e serie TV acquistati tramite il PlayStation Store e distribuiti da StudioCanal verranno rimossi dalle loro librerie digitali il 1 settembre 2026. La notifica, inviata via email ai clienti interessati, specifica che i contenuti «non saranno più accessibili» a causa della scadenza degli accordi di licenza tra Sony e StudioCanal. Non è previsto alcun rimborso per gli acquisti già effettuati. La rimozione riguarda titoli molto noti, tra cui Terminator 2, Total Recall, Rambo: First Blood, Il diario di Bridget Jones, Apocalypse Now, Moonlight, Manchester by the Sea, Paddington e Il Labirinto di Pan. L'elenco completo è stato pubblicato sul sito ufficiale PlayStation e comprende 551 opere tra film e serie TV.

Come già accennavamo, la causa è la scadenza del contratto di distribuzione con StudioCanal, che impedisce alla piattaforma di continuare a offrire i contenuti anche a chi li aveva già acquistati. La società ha spiegato che i film saranno rimossi «a causa dei nostri accordi di licenza sui contenuti», senza ulteriori dettagli sulle trattative o sulle ragioni del mancato rinnovo. La decisione ha sollevato critiche perché non si tratta di un semplice delisting: gli utenti non perderanno solo la possibilità di acquistare nuovi contenuti StudioCanal, ma anche l'accesso ai titoli già presenti nelle loro librerie. Questo comportamento è raro nel settore, dove solitamente i contenuti acquistati restano disponibili anche dopo la fine delle licenze commerciali.

Sony aveva già smesso di vendere film sul PlayStation Store nel 2021, ma aveva garantito l'accesso ai contenuti acquistati tramite l'app My Videos. Con la scadenza dell'accordo StudioCanal, questa possibilità viene meno per tutti i titoli coinvolti. La rimozione avverrà simultaneamente sia dallo store sia dalle librerie personali degli utenti. Nel Web, la comunicazione inviata agli utenti è stata bollata come «interamente priva di scuse», dato che si limita a informare della cancellazione dei contenuti e a fornire un link alla lista completa dei titoli interessati. Non viene menzionata alcuna forma di compensazione: niente crediti né rimborsi.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla reale natura della proprietà digitale. Le piattaforme di streaming e i negozi online vendono infatti licenze d'uso, non copie permanenti dei contenuti. Quando un accordo di licenza scade, l'accesso può essere revocato anche retroattivamente, come dimostra il caso StudioCanal. Quanto sta accadento è un precedente significativo che potrebbe influenzare la fiducia dei consumatori nei confronti delle piattaforme digitali: è un chiaro esempio dei rischi legati alla dipendenza dai servizi online, dove l'utente non ha alcun controllo sulla conservazione dei contenuti. La comunità videoludica ha inoltre collegato l'episodio alle preoccupazioni già espresse riguardo ai giochi digitali, soprattutto dopo l'annuncio secondo il quale GTA VI potrebbe essere distribuito in versione fisica con un semplice codice di attivazione, senza disco. La rimozione dei film StudioCanal viene vista come ulteriore prova che la proprietà digitale è soggetta a condizioni variabili e non garantite nel tempo.

Ti raccomandiamo anche:
Steam contro i videogiochi per adulti: cancellati decine di titoli ''hot...
Il ransomware che ti cancella tutti i dati per sempre - se non paghi subito
Facebook, Mark Zuckerberg voleva cancellare tutte le amicizie
Sony cancella centinaia di show dalle librerie digitali degli utenti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
GitLab ci ripensa: i progetti dormienti non saranno cancellati
Android, cancellare le app non serve più: basta archiviarle
Western Digital, l'attacco che ha cancellato tutti i dati da dischi e NAS

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
I sacchetti biodegradabili sono pił innovazione o pił ecobufala?
Innovazione: faranno risparmiare petrolio e calare l'inquinamento.
Ecobufala: costano di pił e per l'ambiente non cambia niente.

Mostra i risultati (3650 voti)
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Cloudflare e i browser contro i bot: PACT verifica l'identità degli utenti senza Captcha
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 giugno
2026
Sony cancella centinana di film dalle librerie PlayStation degli utenti
2024
Windows 11, riavvii infiniti dopo l'ultimo update
2023
Entrare nel BIOS da Windows, con un solo comando
2022
Tesla e la batteria che dura 100 anni
2021
Windows 11, il mio PC riuscirà a eseguirlo?
2020
Favicon sfruttate per rubare i dati delle carte di credito
2019
Il designer dell'iPhone (e dell'iMac) lascia Apple
2018
Usare la batteria dello smartphone per rubare i dati
2017
Il cannone laser che abbatte le zanzare
2016
In Svezia apre l'autostrada per veicoli elettrici
2015
Adobe Flash, aggiornamento d'emergenza
2014
Roaming traffico dati, dal 1 luglio costi dimezzati
2013
Firefox cambia logo
2012
Nuove tariffe per il roaming in Europa
2011
Attacco all'Agcom contro la censura del web
2010
Il meglio dal forum Enigmi e giochi matematici
2009
3 svela le tariffe per l'iPhone 3GS
2008
Il meglio del forum "Reti"
2007
Dipendenti Wind in lotta
2006
L'informatica alternativa di Codex Alpe Adria 2006
2005
Un workshop sull'open source
2004
Spettatori critici per i cellulari
2002
Nuovo protocollo per la VoIP
2001
Cisco (failing) System
Olimpo Informatico


 
web metrics