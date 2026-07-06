LibrePhone, lo smartphone della FSF completamente libero

La libertà inizia dal firmware, con la rimozione dei blob proprietari.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-07-2026]

librephone

La Free Software Foundation ha annunciato una nuova fase del progetto LibrePhone, lo smartphone "libero", nella quale viene introdotto un sistema automatizzato per monitorare la presenza di componenti non liberi nei siti dei produttori di smartphone. LibrePhone è concepito come un dispositivo mobile completamente libero, privo di firmware proprietari e basato su componenti verificabili. L'obiettivo è garantire che ogni elemento del sistema, dal bootloader ai driver, possa essere ispezionato e modificato dagli utenti. L'aggiornamento conferma che il lavoro si concentra sulla sostituzione dei blob binari con implementazioni libere, un processo che richiede analisi dettagliate dei componenti e collaborazione con i produttori.

La FSF ha spiegato che il nuovo strumento di monitoraggio automatizzato analizza i siti dei produttori per individuare firmware, driver e documentazione che includano parti non libere. Il sistema effettua scansioni periodiche e segnala automaticamente le modifiche rilevanti, permettendo ai volontari di intervenire più rapidamente. L'obiettivo è ridurre il tempo necessario per identificare nuovi blob e mantenere aggiornate le liste di compatibilità. Nel bollettino estivo, l'organizzazione ha descritto il lavoro svolto "un blob alla volta", evidenziando che la rimozione dei componenti proprietari richiede un'analisi tecnica approfondita. Il processo include la verifica dei file binari, la ricostruzione delle dipendenze e la valutazione delle alternative libere disponibili. Ogni componente viene classificato in base al livello di libertà, con particolare attenzione ai firmware che controllano modem, chip Wi‑Fi e sottosistemi critici.

L'aggiornamento indica che il team ha ampliato la documentazione relativa ai dispositivi potenzialmente compatibili con LibrePhone. Le verifiche includono la presenza di bootloader sbloccabili, la disponibilità di driver liberi e la possibilità di sostituire firmware proprietari senza compromettere la funzionalità del dispositivo. La FSF ha confermato che alcuni modelli sono già stati analizzati, mentre altri richiedono ulteriori verifiche. Il nuovo strumento automatizzato è stato progettato per ridurre il carico manuale dei volontari. Il sistema controlla modifiche nei repository dei produttori, aggiornamenti dei firmware e nuove pubblicazioni tecniche. Quando rileva un file binario non libero, lo segnala per una revisione. Questo approccio permette di mantenere un monitoraggio costante senza dipendere esclusivamente da controlli manuali.

Nel bollettino, la FSF ha riportato che il lavoro di rimozione dei blob è stato applicato anche a componenti software utilizzati in altri progetti liberi. L'organizzazione ha descritto casi in cui la sostituzione di un singolo blob ha richiesto settimane di analisi, a causa della mancanza di documentazione ufficiale. Il processo ha incluso reverse engineering, test su hardware reale e verifiche incrociate con sviluppatori indipendenti. L'aggiornamento conferma inoltre che LibrePhone non è ancora pronto per la produzione, ma che la struttura tecnica del progetto è stata consolidata. La FSF ha indicato che la fase attuale è dedicata alla definizione dei requisiti hardware e alla creazione di una base software completamente libera. Il progetto richiede la collaborazione di produttori disposti a fornire documentazione completa e a supportare firmware liberi.

Consigliamo la lettura di:
La disintossicazione dallo streaming
Hacker contro Richard Stallman, la macchina del fango
La Fsf vuole i sorgenti di Windows 7 per renderli open source
Richard Stallman si dimette da presidente della Free Software Foundation

La FSF sottolinea che «assicurare la libertà, un blob alla volta» è un processo lungo ma necessario per costruire un ecosistema mobile completamente libero.

Per approfondire:
La giornata internazionale contro i DRM
Stallman: sì a Twitter, no a Facebook
Stallman: Ubuntu è spyware
Microsoft blocca il sito della FSF definendolo gioco d'azzardo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Richard Stallman: Felice che Jobs se ne sia andato
Stallman: Chrome OS è per gli stupidi
La Free Software Foundation compie 25 anni

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale tra queste tecnologie ti sembra la pił rivoluzionaria?
1. Stampa 3D: le piccole stampanti possono sostituire le grandi fabbriche, risparmiando anche sui materiali.
2. Macchine CNC: lavori di qualitą, un tempo appalto degli artigiani, ora sono disponibili a tutti.
3. Genomica avanzata: conoscere il genoma significa avere medicine pił efficaci e comprendere meglio il mondo.
4. Controllare i dispositivi col cervello: una nuova speranza per quanti hanno perso la mobilitą, parzialmente o completamente.
5. Robotica avanzata: automatizzare i lavori pericolosi o che richiedono attenzione costante aumenta la sicurezza.

Mostra i risultati (1533 voti)
Luglio 2026
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 7 luglio
2026
Windows e il mistero della finestra bianca
2025
Il pericolo delle eSIM
2024
Da diritto a reato
2023
La cultura, l'Infosfera e il cibo per le IA
2022
UE, stretta sui giganti della tecnologia con DSA e DMA
2021
Lo schermo super-portatile: il secondo display per il laptop
2020
Iliad diventa operatore di rete fissa
2017
Bill Gates: ''Migranti? Non dobbiamo essere troppo generosi con loro'...
2016
Le personalizzazioni di Mediacom e il pulsante rosso
2015
La nuova finestra di Windows 10 è in 3D
2014
Gmail, eliminare la posta già spedita
2013
LeapPad Ultra, il tablet per bambini
2012
L'altoparlante Wi-Fi adesso monta anche il subwoofer
2011
L'Agcom approva la bozza ma fa un passo indietro
2010
Un hacker gentiluomo ma recidivo
2009
Le suonerie dei cellulari violano il copyright
2008
Microsoft Albany diventa Equipt, un Office da affittare
2007
L'Europa osteggia l'olio di colza e il biodiesel
2006
Anche la mela telefona a casa
2005
Comdata apre i call center in Piemonte
2003
Sparisce il 12 di Telecom Italia
Olimpo Informatico


 
web metrics