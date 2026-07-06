LibrePhone, lo smartphone della FSF completamente libero

La libertà inizia dal firmware, con la rimozione dei blob proprietari.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-07-2026] Commenti

La Free Software Foundation ha annunciato una nuova fase del progetto LibrePhone, lo smartphone "libero", nella quale viene introdotto un sistema automatizzato per monitorare la presenza di componenti non liberi nei siti dei produttori di smartphone. LibrePhone è concepito come un dispositivo mobile completamente libero, privo di firmware proprietari e basato su componenti verificabili. L'obiettivo è garantire che ogni elemento del sistema, dal bootloader ai driver, possa essere ispezionato e modificato dagli utenti. L'aggiornamento conferma che il lavoro si concentra sulla sostituzione dei blob binari con implementazioni libere, un processo che richiede analisi dettagliate dei componenti e collaborazione con i produttori.

La FSF ha spiegato che il nuovo strumento di monitoraggio automatizzato analizza i siti dei produttori per individuare firmware, driver e documentazione che includano parti non libere. Il sistema effettua scansioni periodiche e segnala automaticamente le modifiche rilevanti, permettendo ai volontari di intervenire più rapidamente. L'obiettivo è ridurre il tempo necessario per identificare nuovi blob e mantenere aggiornate le liste di compatibilità. Nel bollettino estivo, l'organizzazione ha descritto il lavoro svolto "un blob alla volta", evidenziando che la rimozione dei componenti proprietari richiede un'analisi tecnica approfondita. Il processo include la verifica dei file binari, la ricostruzione delle dipendenze e la valutazione delle alternative libere disponibili. Ogni componente viene classificato in base al livello di libertà, con particolare attenzione ai firmware che controllano modem, chip Wi‑Fi e sottosistemi critici.

L'aggiornamento indica che il team ha ampliato la documentazione relativa ai dispositivi potenzialmente compatibili con LibrePhone. Le verifiche includono la presenza di bootloader sbloccabili, la disponibilità di driver liberi e la possibilità di sostituire firmware proprietari senza compromettere la funzionalità del dispositivo. La FSF ha confermato che alcuni modelli sono già stati analizzati, mentre altri richiedono ulteriori verifiche. Il nuovo strumento automatizzato è stato progettato per ridurre il carico manuale dei volontari. Il sistema controlla modifiche nei repository dei produttori, aggiornamenti dei firmware e nuove pubblicazioni tecniche. Quando rileva un file binario non libero, lo segnala per una revisione. Questo approccio permette di mantenere un monitoraggio costante senza dipendere esclusivamente da controlli manuali.

Nel bollettino, la FSF ha riportato che il lavoro di rimozione dei blob è stato applicato anche a componenti software utilizzati in altri progetti liberi. L'organizzazione ha descritto casi in cui la sostituzione di un singolo blob ha richiesto settimane di analisi, a causa della mancanza di documentazione ufficiale. Il processo ha incluso reverse engineering, test su hardware reale e verifiche incrociate con sviluppatori indipendenti. L'aggiornamento conferma inoltre che LibrePhone non è ancora pronto per la produzione, ma che la struttura tecnica del progetto è stata consolidata. La FSF ha indicato che la fase attuale è dedicata alla definizione dei requisiti hardware e alla creazione di una base software completamente libera. Il progetto richiede la collaborazione di produttori disposti a fornire documentazione completa e a supportare firmware liberi.

La FSF sottolinea che «assicurare la libertà, un blob alla volta» è un processo lungo ma necessario per costruire un ecosistema mobile completamente libero.