In morte del sistema operativo

Cassandra Crossing/ Android 17 e Windows 11 cesseranno lentamente di eseguire le nostre istruzioni e inizieranno, sempre lentamente, a eseguire quelle di altri. Il tutto nell'indifferenza generale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-05-2026]

cassandra morte os

Anche per una profetessa che ben conosce il suo mestiere è difficile puntare il dito contro qualcosa che non si percepisce, e che non ha nessuna intenzione di farsi percepire per quello che è. Non è una situazione come quella del cavallo di legno; i greci che vi erano nascosti noi troiani alla fine li abbiamo ben percepiti. Ma quello che si sta compiendo in questi mesi a livello dei sistemi operativi più diffusi, Android e Windows, è destinato ad avere un impatto enorme sulla popolazione planetaria. Ancora una volta, per capire, dobbiamo prima di tutto riavvolgere il nastro e partire dall'inizio di questa storia.

I sistemi operativi sono stati inventati poco dopo i computer. Spiegare a un computer cosa fare programmandolo direttamente è cosa complessa e tediosa. Un sistema operativo permette di eseguire facilmente le operazioni di base come lanciare un programma, accedere a un file, e tutte quelle operazioni che oggi diamo per naturali in qualsiasi computer. Realizza questo definendo un semplice linguaggio fatto di comandi dal nome descrittivo per colloquiare col computer, senza bisogno di scrivere programmi, per fare le operazioni più elementari e, se mi consentite il termine, più informatiche. Lo fa senza nascondere cosa sta facendo, ma semplicemente semplificandolo, gestendo e diminuendo la complessità informatica di ogni singola operazione. Questa è la sua caratteristica principale. Fare quello che l'utente chiede, e farlo solo quando gli viene richiesto, altrimenti non fare nulla. Un esecutore passivo, insomma.

Attenzione, questo non vuol dire che il sistema operativo non possa fare azioni da solo. Tutti i sistemi operativi non primitivi hanno funzioni più o meno avanzate che permettono di eseguire operazioni ripetitive o periodiche, automatizzandole; quindi un sistema operativo può anche lavorare da solo. Non è questo il problema. Il problema nasce quando cominciano ad avvenire due cose, solo apparentemente innocue:
1) Il sistema operativo fa cose all'insaputa dell'utente.
2) Il sistema operativo esegue i comandi per l'utente in maniera influenzata da fattori esterni, non percepiti dall'utente e non esplicitati.

Che un sistema operativo faccia cose da solo non appena installato non è pericoloso di per sé. Richiedere a un utente di conoscerlo completamente per poterlo installare e utilizzare sarebbe irragionevole. Ma allo stesso tempo è indispensabile che qualsiasi utente interessato possa conoscere, a qualsiasi livello di conoscenza informatica si trovi, cosa fa il sistema operativo. Che un sistema operativo esegua comandi in maniera creativa, senza che questo sia esattamente percepibile dall'utente, nega invece la sua stessa funzione primaria. Trasforma il sistema operativo in uno strumento attivo, che può essere anche utilizzato per rovesciare i ruoli e comandare l'utente.

Sullo stesso tema:
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
Microsoft fa marcia indietro: il tasto Copilot si potrà rimappare
Google ridisegna la ricerca dopo 25 anni, ora è guidata dall'IA
Alexa genera podcast su qualsiasi tema, imitando perfettamente una voce umana

Questo è esattamente il punto della questione. Per esempio lo smartphone che avete in tasca probabilmente contiene un sistema operativo piuttosto noto, almeno di nome, GNU/Linux (e se avete un iOS, derivato da kernel Mach e da FreeBSD) che, per vostro conto, appena acceso fa partire una quantità di programmi che l'utente non conosce e che non può conoscere, perché gli vengono tenuti nascosti in tutti i modi possibili. Il motivo addotto è che questo semplifica la vita dell'utente, ma si tratta di una giustificazione di comodo; nulla impedirebbe che questo venisse fatto documentando tutte queste caratteristiche nascoste in maniera accessibile a tutti e adeguata a vari livelli di competenza. Ma questo, vedi caso, non avviene. Solo gli utenti più esperti possono avere un'idea di quello che accade, utilizzando fonti di informazione inaccessibili alla maggior parte degli altri utenti.

E questa era la storia che dovevamo ricordare. Veniamo al punto. Cosa è successo negli ultimi anni? Descriverlo non è semplice e può essere persino tendenzioso, ma proviamoci comunque perché è indispensabile. Gli smartphone, dotati tutti di sistemi operativi derivati da Unix, se fossero stati sicuri come computer normali, avrebbero permesso facilmente di accedere in maniera anche distruttiva alle infrastrutture delle reti cellulari, che non sono pensate per essere gestite in sicurezza; queste reti sono un colabrodo anche se costano un pacco di soldi.

Installando in Android SELinux una particolare estensione di Linux per sistemi ad alta sicurezza, proteggendo il processo di boot, e soprattutto eliminando la possibilità di interagire da terminale, il sistema operativo è stato reso inaccessibile alla maggioranza degli utenti, e quindi più sicuro per garantire l'integrità delle reti cellulari (anche iOS ha attraversato fasi del tutto simili). Come importantissimo effetto collaterale, però, questo ha reso possibile a chi produce cellulari, a chi fornisce il sistema operativo e addirittura a chi scrive app, di eseguire operazioni arbitrarie sullo smartphone senza che l'utente potesse percepirlo, impedirlo o semplicemente saperlo. E questo permette di estrarre dai proprietari quelle informazioni personali che una volta memorizzate ed elaborate permettono di esercitare un controllo sugli utenti (vedi Cambridge Analytica) ma per fortuna non consentono ancora un controllo diretto e atomico sul singolo utente del singolo smartphone.

Non perderti anche:
Android diventa un sistema agentico grazie a Gemini Intelligence
Android verso l'apertura forzata: per la UE Gemini non potrà più e...
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
Microsoft svela Copilot Tasks, l'intelligenza artificiale che agisce sul PC ...

Però la prossima generazione di Android e di iOS, e le future prossime generazioni di qualunque oggetto connesso, integreranno funzionalità guidate dai Large Language Models (LLM) e da altre tecnologie di IA. Questo permetterà agli utenti di impartire comandi allo smartphone in linguaggio naturale o anche con semplici gesti. Permetterà quindi di impartire istruzioni imprecise e incomplete, lasciando all'IA il compito di precisare in relazione al contesto ed eseguirle. Ma questa è la metà positiva di questa novità. Quella negativa, quella che peggiorerà una situazione informatica già largamente compromessa, quella che mozza il respiro a Cassandra quando ci pensa o ne parla è la possibilità, diretta e distribuita, di controllare il pensiero e le azioni dell'utente tramite la manipolazione delle funzionalità IA che sta utilizzando.

La possibilità di controllare il comportamento degli LLM in modo da fornire risposte manipolate a richieste degli utenti è non solo dimostrata, ma è stata oggetto di pubblicazioni universitarie e progetti di ricerca. Manca davvero poco perché metodi di controllo impercettibile della volontà e dei pensieri degli utenti siano presenti in tutto quello che abbiamo attorno e in tasca. La presenza negli smartphone di queste funzionalità, inevitabili come il Male, e l'utilizzo che solamente chiunque lo voglia potrà farne, faranno impallidire i metodi attuali di tecnocontrollo, utilizzati attraverso i social per controllare la popolazione in situazioni particolari come le elezioni (vedi il caso di Cambridge Analytica).

E ciò che una volta veniva chiamato sistema operativo e rappresentava un utile strumento per fare cose ben precise sotto la guida di una mente umana, si fonderà con altre meraviglie tecnologiche moderne, creando uno strumento di tecnocontrollo individuale, per assurdo anche gradito e finanziato dagli stessi controllati. In assenza di una presa di coscienza che potremmo definire democratica, ma che è prima di tutto individuale, sembra inevitabile che gli oggetti connessi intorno a noi, nelle nostre tasche, appesi o all'interno dei nostri corpi, vengano utilizzati come connettori uomo-macchina bidirezionali, che saranno inevitabilmente utilizzati anche per il tecnocontrollo pervasivo e ubiquo degli esseri umani.

Ti raccomandiamo anche:
Microsoft Copilot legge le email confidenziali
Meta scommette sugli smart glass con la IA: tutti li indosseranno
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i cont...
Gmail entra nell'era Gemini: l'AI rivoluziona posta in arrivo, ricerca e...

Articoli suggeriti:
ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’of...
Google Assistant chiude i battenti: Gemini sarà l'unico assistente AI s...
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono gu...
Google lancia AI Mode in Italia. La ricerca diventa conversazione, con voce e im...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’offerta Google AI Plus
Google Assistant chiude i battenti: Gemini sarà l'unico assistente AI su smartphone e servizi
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
Google lancia AI Mode in Italia. La ricerca diventa conversazione, con voce e immagini

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 6)

{tarkus}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-5-2026 17:05
{Paolo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-5-2026 16:46
{Paolo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-5-2026 16:45
{Paolo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-5-2026 16:45
{Paolo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
29-5-2026 16:43
Leggi gli altri 1 commenti nel forum Programmazione
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quali sono i principali ostacoli che ti frenano nell'acquisto di prodotti per una smart home?
Non ne capisco molto di prodotti per la domotica.
Semplicemente non sono interessato a comprare prodotti per la domotica.
Non vedo molti benefici dai prodotti per la domotica.
I prodotti per la domotica sono troppo costosi.
Non ho mai visto un prodotto per la domotica in negozio.
Non ho mai visto un prodotto per la domotica online.

Mostra i risultati (1410 voti)
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Windows 11, il CEO Nadella ammette gli errori
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 maggio
2026
Meta lancia gli abbonamenti Plus
2025
Il cripto-ladro è nella stampante e ruba un milione di dollari
2024
Chatbot, fallimenti a ripetizione
2023
Venti di tecnocontrollo in Spagna
2022
La Rete esce da TIM: nasce la Open Access italiana
2021
USB-C, la nuova revisione arriva a 240 Watt
2020
Altro che Immuni: il Bluetooth va tenuto spento!
2018
Incidente mortale in Tesla in Svizzera: analisi sul posto
2017
Cappa e spada minacciano Android
2015
CharlieCharlieChallenge
2014
Hackerata Cinavia, la protezione di BluRay e DVD
2013
Google porta il Wi-Fi in Africa coi dirigibili
2012
Flame, dal Medio Oriente un malware pericolosissimo
2011
Carcerati costretti a giocare a World of Warcraft
2009
Altro phishing su Facebook
2008
Il meglio dal Forum "Voip"
2007
L'altoparlante ad acqua
2006
Mettiti comodo tra due cuscini
2005
Tronchetti Provera e i dipendenti delle telco
2003
Un Mp3 che ti controlla il cuore
2002
Browser vulnerabili, stavolta tocca a Opera
2001
Alla ricerca del nulla
Olimpo Informatico


 
web metrics