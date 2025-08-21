Halo X, gli smart glass "sempre in ascolto": ti rendono super intelligente appena li indossi

Pazienza per la privacy: inizia l'era del ''vibe thinking''.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-08-2025]

halo x occhiali sempre in ascolto
Immagine: Halo.

Due ex studenti di Harvard, AnhPhu Nguyen e Caine Ardayfio, pensano di aver trovato il prodotto che regalerà loro il successo: Halo X, un paio di occhiali intelligenti «sempre in ascolto». Grazie all'intelligenza artificiale, gli occhiali promettono di rendere gli utenti «super intelligenti non appena li si indossa» registrando, trascrivendo e analizzando ogni conversazione in tempo reale.

Frutto della startup Halo, fondata da Nguyen e Ardayfio e che ha raccolto 1 milione di dollari da investitori come Pillar VC, Soma Capital, Village Global e Morningside Venture, gli occhiali sono venduti a 249 dollari e disponibili per il pre-ordine dal 20 agosto 2025. Si distinguono per la loro capacità di ascoltare continuamente l'ambiente circostante tramite un microfono sempre attivo, trascrivere le conversazioni e fornire informazioni rilevanti in tempo reale tramite un display integrato. Secondo Ardayfio, gli Halo X offrono agli utenti la capacità di avere una «memoria infinita»: non dovendo più fare conto sulla propria, ma su quella degli Halo X, gli utenti possono infatti così accedere a risposte immediate a domande complesse sparate a bruciapelo, come calcoli matematici o informazioni aggiornate. La tecnologia si basa su Google Gemini per il ragionamento e Perplexity per la ricerca web, con il supporto di Soniox per la trascrizione. Gli occhiali non hanno una fotocamera, anche se i fondatori stanno considerando di aggiungerla in futuro.

Il progetto non è privo di precedenti controversi. Nguyen e Ardayfio avevano già attirato l'attenzione sviluppando I-XRAY, un'app di riconoscimento facciale per gli occhiali Ray-Ban di Meta, capace di identificare persone in pochi secondi combinando dati visivi con database online come PimEyes. Questo esperimento aveva dimostrato la facilità con cui la tecnologia indossabile può essere usata per scopi non esattamente altruistici, come il doxing, e aveva sollevato pesanti allarmi sulla privacy. A suo tempo i due avevano sostenuto che il loro obiettivo era evidenziare i rischi della sorveglianza; ma il lancio di Halo X ora sembra spingersi oltre, rendendo la registrazione audio costante una caratteristica centrale. A differenza degli occhiali Ray-Ban Meta, che richiedono l'attivazione manuale per registrare e hanno un indicatore visivo, Halo X non segnala quando il microfono è attivo, aumentando così le preoccupazioni etiche.

Le implicazioni per la privacy sono al centro del dibattito. L'assenza di un indicatore di registrazione rende Halo X potenzialmente molto invasivo, soprattutto in contesti sociali come riunioni o conversazioni private. Il rischio peggiore forse non è tanto la violazione delle norme sulla privacy, quanto la normalizzazione di comportamenti come questo, in cui la maggior parte delle persone gira con addosso apparecchi «sempre in ascolto» e chi non desidera essere registrato non può fare altro che rassegnarsi: ogni interazione si trasforma in un'opportunità di raccolta dati.

Consigliamo la lettura di:
Da OpenAI e Jony Ive un dispositivo senza schermo per rivoluzionare l'IA
Apple brevetta gli smart glass che si regolano da soli
Facebook prepara gli smart glass firmati Ray-Ban
2020, l'esordio di una nuova era tecnologica

Dal punto di vista tecnico, Halo X si affida a uno smartphone per la potenza di calcolo, con un'app che gestisce l'elaborazione dei dati. Questo approccio, simile a quello di altri occhiali intelligenti come quelli di Halliday o Meta, riduce i costi ma limita l'autonomia del dispositivo. L'uso di Gemini per il ragionamento matematico e di Perplexity per la ricerca web consente a Halo X di offrire risposte rapide e contestuali, ma il sistema non è privo di limitazioni. La dipendenza da servizi di terze parti solleva domande sulla proprietà dei dati e sul rischio di fughe di informazioni. Certi studi emersi di recente sembrano dimostrare che l'uso intensivo di strumenti di IA possa ridurre le capacità di pensiero critico: dispositivi come Halo X potrebbero avere effetti cognitivi pericolosi.

Per gli utenti gli Halo X possono rappresentare una promessa allettante: un assistente personale che potenzia la memoria e offre risposte immediate. La registrazione continua senza consenso esplicito potrebbe però violare normative sulla privacy come il GDPR in Europa e creare tensioni sociali in contesti in cui la riservatezza è cruciale. Gli utenti dovrebbero considerare attentamente i rischi, adottando misure come la verifica delle impostazioni di privacy dell'app e limitando l'uso in situazioni sensibili. Nel frattempo Halo deve affrontare la sfida di bilanciare innovazione e responsabilità, offrendo garanzie concrete sulla protezione dei dati. Ardayfio è certo del successo della sua invenzione: il futuro - dice - è del «vibe thinking».

Ti raccomandiamo anche:
La prossima sorpresa di Apple? Gli occhiali a realtà aumentata
I ''Google Glass'' cinesi di Baidu e quelli di Sony
Lenovo Glass, occhiali smart che garantiscono la privacy
Il casco per motociclisti a realtà aumentata

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Samsung sfida Google con i Galaxy Glass

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
"Potrebbe"? :shock: Leggi tutto
21-8-2025 11:02
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il prodotto più obsoleto tra questi?
Il lettore DVD da salotto: sta per fare la fine del videoregistratore VHS.
L'iPod: ormai la musica si ascolta con lo smartphone.
Il Blackberry: ha pochissime app, ormai ha fatto il suo tempo.
Angry Birds: ormai la moda è passata.
Un telefonino che non sia smartphone: esistono ancora?
L'auricolare Bluetooth: è bruttissimo a vedersi.
Lo smartwatch, per lo meno quelli di prima generazione: brutti e limitati.
Il Nintendo Wii: non può competere con l'Xbox One e la PS4.

Mostra i risultati (2320 voti)
Agosto 2025
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Stop al telemarketing selvaggio: in funzione i filtri Agcom che bloccano i numeri falsi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 agosto
2024
L'aggiornamento di Windows che impedisce di avviare Linux
2023
X (ex Twitter), anni di contenuti spariti nel nulla
2022
Bug in Safari consente di prendere il controllo dei dispositivi Apple
2021
Windows 11, disponibile la prima ISO ufficiale
2020
Tim e Wind Tre, crescono le tariffe
2019
Perché i ladri digitali preferiscono rubare account di gioco che conti banc...
2018
iPad esplode nell'Apple Store di Amsterdam, negozio evacuato
2017
Vuoi lavorare per Apple? Prima fai la caccia al tesoro
2015
Tutti i grandi spioni di Facebook: come aggirarli
2014
Curriculum vitae per aziende hi-tech
2013
La batteria del cellulare che dura settimane
2012
Windows 8 a meno di 15 euro
2011
Cronache da un futuro probabile
2009
50 Meg di orgasmo per la banda larga di Virgin
2007
Wikipedia, la Cia, palazzo Chigi e la patonza
2006
Niente Tv svizzera, è colpa dei diritti
2003
Niente Wi-Fi alle Olimpiadi
2001
Libri: Il Web sia con voi
Olimpo Informatico


 
web metrics