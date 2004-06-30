Ford riassume gli ingegneri senior: l'IA non basta

Per garantire la qualità ci vogliono ancora gli umani.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-06-2026]

ford riassume ingegneri ia
Foto di Dan Dennis.

Stando a quanto riporta Bloomberg, Ford ha ricominciato ad assumere ingegneri senior e ispettori di qualità dopo aver constatato che i sistemi di intelligenza artificiale introdotti negli ultimi anni non sono riusciti a sostituire le competenze tecniche maturate sul campo. La decisione arriva in seguito a una serie di problemi di produzione e di controllo qualità che hanno richiesto interventi manuali e verifiche aggiuntive, riportando in fabbrica personale con decenni di esperienza.

Ford aveva ridotto parte della forza lavoro specializzata affidando ai sistemi di visione artificiale e agli algoritmi di analisi automatica il compito di individuare difetti e anomalie nelle linee di assemblaggio. L'azienda ha però rilevato che l'IA non è stata in grado di gestire correttamente alcune variabili critiche, soprattutto nei processi che richiedono valutazioni complesse o interpretazioni contestuali. Ford quindi ha iniziato a riassumere ingegneri con lunga esperienza, spesso già in pensione, per supportare le attività di controllo qualità e per affiancare i sistemi automatizzati. L'azienda ha spiegato che questi professionisti sono in grado di riconoscere difetti che sfuggono ai modelli di visione artificiale, soprattutto in situazioni non standard o in presenza di materiali che richiedono valutazioni tattili o visive non facilmente codificabili.

Secondo Bloomberg, Ford ha reintegrato anche ispettori di qualità che erano stati sostituiti da sistemi automatizzati. La società ha dichiarato che «alcuni processi richiedono ancora competenze umane difficili da replicare con l'IA», sottolineando che l'esperienza accumulata in anni di lavoro resta essenziale per garantire la conformità dei veicoli agli standard di sicurezza e affidabilità. La decisione è stata influenzata anche da problemi riscontrati nei sistemi di IA durante la fase di addestramento. Alcuni modelli non hanno generalizzato correttamente i dati raccolti, generando falsi positivi o falsi negativi nelle analisi dei difetti. In diversi casi, gli algoritmi non sono riusciti a distinguere tra variazioni accettabili e difetti reali, causando rallentamenti nella produzione.

Ford ha dichiarato che l'obiettivo non è abbandonare l'IA, ma integrarla con competenze umane per ottenere risultati più affidabili. L'azienda ha spiegato che i sistemi automatizzati continueranno a essere utilizzati per le analisi ripetitive e ad alto volume, mentre gli ingegneri senior saranno impiegati nei processi che richiedono giudizio tecnico e capacità di interpretazione. Ford sta insomma rivedendo la propria strategia di automazione, adottando un approccio più prudente rispetto alle previsioni iniziali: ha riconosciuto che l'IA può accelerare alcuni processi, ma non è ancora in grado di sostituire completamente l'esperienza umana nei contesti produttivi complessi. La soluzione sembra quindi essere un modello ibrido che combini automazione e supervisione tecnica.

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Commenti all'articolo (1)


zeross
Ford è uno di quei casi analizzati dal MIT che hanno rivelato il fallimento della I.A.[/url] nella gestione dei processi aziendali e quindi il non ritorno economico degli investimenti fatti. Uno studio indipendente sulla capacità[url=http://forum.zeusnews.com/link/965175] dei modelli I.A. di svolgere lavori di tipo intellettuale ha... Leggi tutto
30-6-2026 15:18
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