PlayStation dice addio ai dischi: dal 2028 solo giochi digitali



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-07-2026]

sony playstation 2028 dischi
Foto di Roberto Vincenzo Minasi.

A partire da gennaio 2028 Sony interromperà la produzione dei dischi per tutti i nuovi giochi destinati alle console della famiglia PlayStation. La conferma arriva da un comunicato ufficiale che sancisce il passaggio definitivo al solo formato digitale per le future uscite, segnando la fine del supporto fisico dopo oltre vent'anni di presenza continuativa sul mercato. La decisione viene motivata con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso l'acquisto digitale. Sony afferma che la scelta riflette una tendenza consolidata nell'industria dell'intrattenimento, dove la distribuzione online ha superato da tempo quella su supporto ottico. «Poiché le preferenze dei consumatori e l'industria dell'intrattenimento in generale si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi in uscita per console PlayStation verrà interrotta a partire da gennaio 2028».

Da allora in poi, i nuovi titoli saranno acquistabili esclusivamente tramite PlayStation Store o presso rivenditori che forniranno codici digitali. Il processo è già in atto: alcuni giochi recenti, come GTA 6, vengono venduti in confezioni contenenti soltanto il codice di download, senza alcun disco. L'annuncio apre inevitabilmente interrogativi sulla prossima generazione hardware. Una PlayStation 6 priva di lettore ottico appare ora come un'ipotesi concreta, in continuità con quanto già avvenuto con la versione Pro di PlayStation 5, commercializzata senza unità disco. La scelta potrebbe influenzare anche le strategie dei concorrenti, in particolare Microsoft, che negli ultimi anni ha già sperimentato modelli Xbox esclusivamente digitali.

Il contesto industriale rende la decisione particolarmente rilevante. La domanda di memorie a stato solido è in crescita e l'intero settore sta affrontando una fase di tensione sui prezzi. L'eliminazione dei supporti fisici implica che gli utenti dovranno affidarsi a SSD di capacità sempre maggiore per installare giochi che superano frequentemente i 100 GB. Ciò potrebbe incidere sui costi complessivi delle piattaforme, rendendo l'upgrade dello storage un elemento centrale dell'esperienza d'uso. Il comunicato ufficiale sottolinea che Sony continuerà a supportare i dischi esistenti; i giochi su disco pubblicati prima del 2028 resteranno pienamente utilizzabili sulle console compatibili, senza restrizioni o modifiche alle modalità di installazione.

La transizione al digitale totale comporta anche un cambiamento nella filiera distributiva. I rivenditori dovranno adattarsi a un modello basato esclusivamente su codici e voucher, riducendo progressivamente la presenza di scaffali dedicati ai giochi fisici. Coò potrebbe incidere sulla visibilità dei titoli minori, che storicamente hanno beneficiato della distribuzione tradizionale per raggiungere un pubblico più ampio. Dal punto di vista tecnico, l'eliminazione del lettore ottico semplifica la progettazione hardware delle future console, riducendo componenti meccaniche soggette a usura e abbassando potenzialmente i costi di produzione. Tuttavia, aumenta la dipendenza da infrastrutture di rete e servizi online, rendendo essenziale la disponibilità di connessioni stabili e veloci per garantire download e aggiornamenti in tempi accettabili.

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Il passaggio al solo digitale rappresenta dunque una svolta strutturale per l'ecosistema PlayStation. Pur essendo in linea con le tendenze del mercato, segna la conclusione di un modello di fruizione che ha accompagnato l'intera storia delle console moderne e, considerate le tendenze - anche recenti - di Sony, genera un po' di preoccupazione negli utenti.

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