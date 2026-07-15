Spot adesso consegna i pacchi di Amazon

Il cane robotico di Boston Dynamics si trasforma in corriere.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-07-2026]

spot boston dynamics corriere
Immagine: Boston Dynamics

Spot, il quadrupede robotico di Boston Dynamics, dopo aver imparato a sparare e a far la guardia nelle fabbriche ora vuol fare il corrirere, consegnando i pacchi Amazon nell'ultimo tratto tra il furgone e la porta di casa. Già noto per le sue capacità di movimento su terreni complessi, Spot è stato equipaggiato con un accessorio dotato di nastro trasportatore che gli consente di ricevere un pacco dal corriere, trasportarlo fino all'ingresso dell'abitazione e depositarlo sul gradino. Nel video dimostrativo pubblicato da Boston Dynamics, si vede un corriere che carica i pacchi sul dorso di Spot, mentre il robot procede verso la porta con andatura stabile. Una volta raggiunta la destinazione, si abbassa e utilizza il nastro per scaricare la scatola. La sequenza evidenzia la capacità del quadrupede di muoversi in modo controllato e di gestire la consegna senza intervento umano diretto, mantenendo equilibrio e precisione.

La scelta di un robot a quattro zampe nasce dalla necessità di superare ostacoli che i robot su ruote non riescono a gestire con affidabilità. Scale, vialetti irregolari, marciapiedi danneggiati e oggetti lasciati lungo il percorso sono elementi che complicano la consegna automatizzata. Spot, già impiegato in contesti come ricerca e soccorso tra le macerie, è progettato per affrontare ambienti non strutturati, caratteristica che lo rende adatto ai quartieri suburbani dove il tragitto dal furgone alla porta varia in modo significativo. Il modello operativo previsto non sostituisce completamente il corriere umano. Spot agisce come assistente, trasportando il pacco mentre il corriere prepara la consegna successiva. Questo approccio mira a ridurre lo sforzo fisico del personale, aumentare il numero di consegne per turno e migliorare la capacità complessiva del servizio. La logica è quella di ottimizzare il tempo, delegando al robot la parte più ripetitiva e fisicamente impegnativa del processo.

Su tutto ciò pesa il non indifferente costo di Spot, che ha un prezzo di oltre 74.000 dollari. Per giustificare l'investimento, il robot dovrebbe contribuire a un numero sufficiente di consegne aggiuntive, considerando anche i costi di manutenzione, ricarica e gestione operativa. La sostenibilità del modello dipenderà quindi dalla capacità di Spot di incrementare la produttività in modo misurabile. Intanto, Boston Dynamics ha già confermato di essere in trattativa con aziende di logistica interessate a testare Spot come soluzione per le consegne fino alla porta di casa. L'obiettivo è passare dalle dimostrazioni tecniche a un progetto pilota completo, valutando prestazioni, affidabilità e integrazione con le procedure esistenti. La fase di test servirà a definire eventuali limiti e a identificare gli adattamenti necessari per un impiego su larga scala.

Nella sua configutazione standard, il quadrupede è già dotato di sistemi avanzati di percezione e controllo del movimento, che gli consentono di adattarsi a superfici irregolari e mantenere stabilità anche in presenza di ostacoli. Il nuovo accessorio con nastro trasportatore è progettato per integrarsi con il corpo del robot senza comprometterne la mobilità. La struttura consente di caricare pacchi di dimensioni - compatibili con la portata di Spot stesso - e di scaricarli in modo controllato. La configurazione è pensata per minimizzare il rischio di caduta del pacco durante il trasporto e per garantire un posizionamento preciso all'arrivo.

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La fase di test dovrà verificare anche la resistenza del sistema alle condizioni reali, come pioggia, superfici scivolose, ostacoli imprevisti e interazioni con animali domestici o persone. L'impiego in ambienti residenziali richiede un livello elevato di sicurezza e affidabilità, elementi che Boston Dynamics ha già affrontato in altri progetti ma che necessitano di validazione specifica per il settore delle consegne. La prospettiva di un robot quadrupede che collabora con i corrieri apre scenari di automazione mirata, dove la tecnologia non sostituisce il lavoro umano ma ne ottimizza alcune fasi. La transizione dai test ai progetti pilota sarà determinante per capire se Spot possa diventare parte integrante delle operazioni logistiche dell'"ultimo metro". Le trattative in corso indicano un interesse concreto da parte del settore, ma la valutazione finale dipenderà dai risultati operativi.

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