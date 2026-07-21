L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti

Osservaprezzi Carburanti mostra i prezzi reali su una mappa interattiva.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2026] Commenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la disponibilità dell'app Osservaprezzi Carburanti, uno strumento gratuito che consente agli utenti di confrontare in tempo reale i prezzi dei carburanti presso i distributori italiani. L'app, operativa dal 20 luglio, integra i dati ufficiali comunicati dagli esercenti e offre una visualizzazione geolocalizzata dei prezzi, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza del mercato e facilitare scelte più consapevoli da parte dei consumatori. Il software utilizza il database del servizio Osservaprezzi, già alimentato dai gestori degli impianti attraverso obblighi normativi. I dati includono benzina, gasolio, GPL, metano e carburanti speciali, con aggiornamenti che riflettono le comunicazioni obbligatorie dei punti vendita. L'app permette di filtrare i risultati per tipologia di carburante, distanza, modalità di servizio e fascia di prezzo.

La piattaforma è stata progettata per offrire una mappa interattiva che mostra i distributori più vicini all'utente, con indicazione dei prezzi aggiornati e delle caratteristiche dell'impianto. L'interfaccia consente di visualizzare rapidamente le differenze di prezzo tra i vari punti vendita, riducendo la necessità di consultare siti terzi o aggregatori non ufficiali. L'app è disponibile gratuitamente per Android e iOS. Il Ministero ha precisato che l'app nasce per rispondere alla crescente richiesta di strumenti affidabili per monitorare l'andamento dei prezzi dei carburanti, soprattutto in periodi di volatilità del mercato. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle misure di trasparenza introdotte negli ultimi anni, che prevedono obblighi di comunicazione dei prezzi e controlli sulla correttezza delle informazioni fornite dagli esercenti.

L'app integra anche funzionalità di ricerca avanzata, che permettono di individuare i distributori lungo un percorso specifico. Questa funzione è stata introdotta per agevolare gli automobilisti che pianificano viaggi o spostamenti su lunga distanza, consentendo di stimare i costi del rifornimento in base ai prezzi praticati nelle diverse aree geografiche. Il Ministero ha sottolineato che l'app non introduce nuovi obblighi per i gestori, ma utilizza esclusivamente dati già comunicati attraverso il sistema Osservaprezzi. L'obiettivo è rendere tali informazioni più facilmente accessibili al pubblico, migliorando la fruibilità rispetto al portale web esistente. L'app è stata sviluppata con un'interfaccia semplificata per favorire l'adozione da parte di un'ampia platea di utenti.

L'app rappresenta un'evoluzione del servizio Osservaprezzi, attivo da anni come portale web. La versione mobile è stata progettata per offrire maggiore rapidità di consultazione e per sfruttare la geolocalizzazione, rendendo più immediata la comparazione dei prezzi. Il Ministero ha evidenziato che la disponibilità di dati aggiornati contribuisce a ridurre le asimmetrie informative tra consumatori ed esercenti. L'app non raccoglie dati personali oltre a quelli necessari per la geolocalizzazione, che può essere disattivata dall'utente. Il servizio non prevede funzionalità di tracciamento dei comportamenti di consumo, limitandosi a fornire informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dei punti vendita.