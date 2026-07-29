WhatsApp Web si aggiorna: chiamate, video in HD da subito e soppressione del rumore



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2026]

whatsapp web chiamate
Immagine: WhatsApp

WhatsApp ha abilitato le chiamate audio e video direttamente dalla vesione web dell'app, rendendo così la versione utilizzabile da browser equivalente alle app native. Le comunicazioni, sia individuali sia di gruppo, sono protette da crittografia end‑to‑end e non presentano limiti di durata. Meta conferma che il rilascio delle nuove funzioni sta avvenendo in modo graduale a livello globale, senza una data precisa di completamento.

Nel browser arrivano anche la condivisione dello schermo, le reazioni e una scheda dedicata alla cronologia delle chiamate e ai preferiti. Una chiamata avviata da smartphone o tablet può essere trasferita al Web o all'app per computer senza interrompere la comunicazione, e viceversa. Chi genera un link di invito può attivare l'approvazione manuale, creando una sala d'attesa per gli invitati.

Vi sono inoltre due miglioramenti tecnici destinati a incidere sulla qualità delle comunicazioni: QuickHD, che permette di ottenere video in alta definizione già nei primi secondi della chiamata, e un nuovo sistema di soppressione del rumore che filtra l'audio ambientale e può essere disattivata durante la conversazione.

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