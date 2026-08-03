Starling, l'ambiente desktop Linux creato in sei mesi dalla IA

Un solo sviluppatore e vari LLM mostrano come le IA risolvano i problemi della manodopera nello sviluppo del software.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026] Commenti

Immagine: Starling

Un solo sviluppatore che ha lavorato per appena sei mesi: sono queste le "cifre" di Starling, nuovo ambiente desktop per Linux scritto -ovviamente - con l'assistenza di sistemi di intelligenza artificiale. Il progetto, scritto principalmente in Swift e dotato di un compositor proprietario in C, punta a dimostrare che oggi è possibile costruire un desktop moderno con tempi e risorse drasticamente ridotti rispetto ai tradizionali cicli di sviluppo. Starling si interfaccia direttamente con DRM/KMS, gestisce i dispositivi di input in modo nativo e si avvia come una normale sessione Wayland tramite GDM. L'architettura include anche un server X11 interno basato su DRI3/Present, che consente l'esecuzione di applicazioni "legacy" senza modifiche. Il progetto è distribuito come pacchetto .deb da circa 53 MB destinato a Ubuntu 26.04 LTS e, anche se funzionante, è da considerarsi una early preview, ossia un'anteprima iniziale.

Il codice sviluppato supera le 335.000 linee, con circa 273.000 dedicate alla conversione del framework Flutter da Dart a Swift. Il resto comprende il compositor, il window manager e le applicazioni integrate. L'autore ha dichiarato che l'intero lavoro è stato diretto da una sola persona, con l'IA impiegata per generare e rifinire ampie porzioni del codice. Il progetto è attualmente in versione 0.2.x e viene descritto come un'anteprima tecnica: mancano funzionalità quali screen locking, notifiche e un sistema audio completo. Chi volesse provarlo farebbe bene a installarlo su macchine virtuali o sistemi non critici, in quanto non ancora pronto per sostituire ambienti consolidati come GNOME o KDE.

Dal punto di vista metodologico, Starling rappresenta un caso di studio sul ruolo dell'IA nello sviluppo di software complesso. L'autore ha utilizzato modelli come Claude per generare codice, riscrivere componenti esistenti e accelerare la produzione di moduli ad alta complessità, come la conversione del framework Flutter. L'intento di base del progetto è dimostrare la riduzione dei costi di manodopera nello sviluppo di ambienti desktop. Il codice è pubblicato con licenza Apache 2.0 e disponibile su GitHub, insieme alle istruzioni di installazione e ai repository del compositor e del framework. Il sito ufficiale documenta le funzionalità principali, le dipendenze e le modalità di avvio della sessione.