Il sito per provare le distribuzioni Linux direttamente nel browser

DistroSea consente di mettere alla prova oltre 60 distribuzioni senza installare alcunché sul PC.

06-12-2024

Se siete sempre stati curiosi di provare qualcuna delle varie distribuzioni Linux ma non avete la voglia o le competenze per installarne una sul vostro PC, magari in dual boot con Windows, e nemmeno per creare una live, esiste una comoda soluzione.

DistroSea è infatti un sito web che consente di provare diverse distribuzioni Linux direttamente dal browser, senza doversi destreggiare nella creazione di dispositivi di installazione o toccare quanto presente sul PC.

L'elenco delle distribuzioni supportate da DistroSea è immediatamente mostrato quando si visita la pagine principale del progetto: al momento in cui scriviamo sono 69 (più DragonFlyBSD e FreeBSD), e molte di esse propongono diverse opzioni, come la scelta dell'Ambiente Desktop da utilizzare; in alcuni casi è possibile scegliere anche tra diverse versioni.

Una volta scelta la distribuzione che si intende provare, basta cliccare sull'icona corrispondente e verrà mostrata una schermata che ne riassume le caratteristiche principali che la differenziano dalle altre.

Quindi è possibile scegliere le opzioni disponibili per quella specifica distribuzione (come dicevamo: l'ambiente desktop, o la versione) e quindi si viene messi "in coda" prima che essa possa essere avviata.

Nel caso in cui altri utenti abbiamo chiesto quella specifica distribuzione, l numero degli utenti in coda e il tempo che è necessario attendere prima che una macchina virtuale che contiene la distribuzione sia disponibile viene visualizzato.

Quando tutto è pronto, appare il pulsante Continua sul quale occorre cliccare per avviare il sistema.

Una volta che si è soddisfatti della prova, è sufficiente "spegnere" il computer virtualizzato per tornare alla schermata di DistroSea e, eventualmente, passare alla distribuzione successiva.

È bene ricordare che dalle distribuzione virtualizzate è possibile accedere a Internet, ma solo se è stato fatto preventivamente login su DistroSea con il proprio account Google.