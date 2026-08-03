Arch Linux sotto attacco: centinaia di pacchetti AUR compromessi da malware



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026]

arch linux pacchetti aur compromessi
Foto di Lukas.

L'Arch User Repository (AUR) è un archivio di pacchetti mantenuti dalla comunità che consente agli utenti di Arch Linux e delle distribuzioni derivate, come Manjaro, di installare software non presenti nei repository ufficiali. I pacchetti AUR sono composti da script di build che permettono di compilare applicazioni da sorgente o da binari forniti dai manutentori dei pacchetti stessi. Il sistema si basa su contributi volontari e su un meccanismo di adozione dei pacchetti orfani, tramite il quale un utente può subentrare alla manutenzione quando il precedente maintainer non è più attivo. Questa flessibilità rende l'AUR uno strumento molto diffuso, ma espone anche a rischi quando gli account dei maintainer vengono compromessi o quando pacchetti non più mantenuti diventano vettori di attacco.

Pochi giorni fa l'adozione dei pacchetti nell'AUR è stata sospesa dopo una serie di compromissioni che hanno permesso a malintenzionati di prendere il controllo di pacchetti esistenti e utilizzarli per distribuire codice dannoso. La misura è temporanea e resterà in vigore finché non verrà individuata una soluzione strutturale, dato che un fenomeno analogo era già accaduto a giugno (quando circa 400 pacchetti sono stati compromessi) e non è più possibile sottovalutare il pericolo: «A causa dell'attuale afflusso di adozioni malevole di pacchetti e dei commit successivi effettuati tramite l'AUR, l'adozione dei pacchetti è attualmente disabilitata mentre gestiamo la situazione». Contemporaneamente, gli utenti di Arch sono invitati a segnalare eventi sospetti e a mantenere alta l'attenzione: «Invieremo un aggiornamento non appena saremo in grado di farlo. Nel frattempo, sentitevi liberi di segnalare eventi di adozione sospetti o commit che non sono ancora stati gestiti, e restate vigili».

Un'analisi tecnica condotta dall'Independent Federated Intelligence Network indica che la campagna è iniziata il 29 luglio con il pacchetto openconnect-sso. Nell'attacco più recente è stata identificata una catena di infezione a due stadi. Il primo stadio funge da loader del malware vero e proprio, uno stealer (sottra informazioni) con funzionalità di amministrazione remota e capacità di propagazione tramite SSH. Questa struttura modulare consente agli attaccanti di mantenere persistenza e di espandere la compromissione su più sistemi. Il loader del primo stadio integra tecniche di evasione che includono controlli per rilevare debugger, sandbox, macchine virtuali e ambienti CI/CD. Solo in assenza di questi indicatori procede a installare servizi systemd e attività cron per garantire la persistenza. Successivamente scarica e avvia un client Tor mascherato da dbus-daemon, utilizzato per recuperare il secondo stadio da un server raggiungibile tramite indirizzo .onion.

Il secondo stadio è implementato in Rust e mira a sottrarre credenziali dei browser, wallet di criptovalute, dati dei gestori di password, segreti cloud e di sviluppo, chiavi API di servizi AI, chiavi SSH e token di piattaforme di messaggistica. Oltre al furto di informazioni, il malware consente l'esecuzione di comandi remoti attraverso un canale Tor cifrato e può propagarsi lateralmente sfruttando chiavi SSH rubate. Attualmente, l'attacco si sarebbe esteso a oltre 200 pacchetti AUR, tramite compromissione degli account dei maintainer o adozione di pacchetti rimasti orfani. Tra i pacchetti citati figurano boringssl-git, icloudpd, windscribe-cli-v2-bin, stirling-pdf-desktop-bin, openconnect-sso, arduino-language-server-noclang-bin e pgadmin4-server. La compromissione di questi pacchetti non è stata confermata in modo indipendente e non è disponibile un elenco sicuro e completo dei pacchetti coinvolti.

Spunti di approfondimento:
Debian verso lo stop ai contributi generati dalla IA
Linus Torvalds cambia rotta: chi non vuole l'IA in Linux può anche anda...
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
I comandi Linux arrivano su Windows: Microsoft integra le CoreUtils nel proprio ...

La sospensione dell'adozione dei pacchetti rappresenta una misura di contenimento immediata, necessaria per impedire ulteriori compromissioni mentre il team di Arch Linux valuta soluzioni più robuste per prevenire questi atti. È chiaramente evidente però la vulnerabilità dei repository gestiti dalla comunità quando gli account dei maintainer vengono compromessi o quando pacchetti non più mantenuti diventano un vettore di attacco.

Consigliamo la lettura di:
Debito tecnologico e collasso dello slopware
La California fa marcia indietro: Linux esentato dalla legge sulla verifica dell...
In morte del sistema operativo
Verifica dell'età nel cuore di Linux

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Anche Linux avrà la sua schermata blu della morte
Steam Deck, la console portatile che è un vero PC da gaming

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qui sotto trovi in ordine alfabetico i 20 marchi pių pregiati nel 2014, secondo la celebre classifica compilata da Millward Brown. Secondo te qual č il pių pregiato? Confronta poi il tuo voto con questo link.
Amazon
Apple
AT&T
China Mobile
Coca-Cola
GE
Google
IBM
Industrial and Commercial Bank of China
McDonald's
Marlboro
Mastercard
Microsoft
SAP
Tencent
UPS
Verizon
Visa
Vodafone
Wells Fargo

Mostra i risultati (2746 voti)
Agosto 2026
n. 4150 del 02-08-2026
Immagini sintetiche su mappe di Google Earth: funzione sospesa dopo appena due giorni
Luglio 2026
n. 4149 del 31-07-2026
IA e distributori automatici, il test è un successo economico ma un disastro etico
n. 4148 del 30-07-2026
Il fondatore di Telegram ricercato a livello internazionale
n. 4147 del 29-07-2026
Studenti beccati a barare all'esame col trucco del prompt invisibile
n. 4146 del 28-07-2026
La funzione che cancella lo smartphone ti mette nei guai con la legge
n. 4145 del 27-07-2026
Diritto alla riparazione, garanzie più lunghe e nuovi obblighi per i produttori
n. 4144 del 24-07-2026
Identità digitale facoltativa, l'UE ammette l'iniziativa. Ora tocca ai cittadini raccogliere firme
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 agosto
2025
Film, serie TV e musica nel mirino di Piracy Shield: AGCOM contro la pirateria d...
2024
Crowdstrike, arriva la class action
2023
Chrome dice addio alla barra dei download
2022
E Spot prese il fucile
2021
Lo strano caso dei MacBook M1 che si crepano senza motivo
2020
Red Hat: Non installate quella patch
2019
L'85% di tutti i Bitcoin è già stato generato
2018
L'app che trasforma la scrittura dell'utente in font per Windows 10
2017
Il file sharing monouso di Mozilla
2016
I 10 siti torrent più popolari
2015
Come aggiornare il PC a Windows 10 senza aspettare
2014
Disattivare acquisti in-app e installazione di app
2012
Atterraggio su Marte il 6 agosto
2011
Parcheggio selvaggio? Attenti al carroarmato
2010
Rim risponde alla censura dei BlackBerry in Medio Oriente
2009
Retromarcia di Microsoft: "Internet Explorer dentro Windows 7"
2008
Il meglio del forum Enigmi e giochi matematici
2007
Apple ha ancora problemi di batteria
2006
I legami internazionali del partito dei pirati
2004
Ritrova il cellulare rubato con l'Imei
2001
Per favore sproteggimi il CD, che ti denuncio
Olimpo Informatico


 
web metrics