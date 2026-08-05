Ammodernare Windows 11 è un processo lunghissimo: Microsoft spiega perché

Nell'aggiornamento del sistema operativo la retrocompatibilità è regina.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2026] Commenti

Immagine: Wikipedia

Se vi siete mai chiesti come mai Microsoft impieghi tanto tempo per ammodernare il proprio sistema operativo, ora c'è la risposta ufficiale: Marcus Ash, vicepresidente della divisione Design e Ricerca, ha raccontato conferma che la rimozione del vecchio codice di Windows 11 richiederà anni e che ciò avviene a causa della dipendenza delle aziende da componenti legacy e della necessità di garantire continuità operativa. Il processo di modernizzazione del sistema operativo procede quindi in modo graduale, con interventi mirati e basati su dati d'uso reali, senza possibilità di accelerazioni drastiche.

Windows fa della retrocompatibiità uno dei propri punti di forza, e non perché Microsoft sia particolarmente nostalgica: la presenza di codice ormai "storico" - moduli, librerie e interfacce - è motivata dall'utilizzo che tuttora ne fanno molti strumenti aziendali, driver personalizzati e applicazioni interne. La rimozione non può quindi avvenire senza verificare che ogni modifica non comprometta la compatibilità con infrastrutture critiche: molte organizzazioni dipendono ancora da funzioni considerate obsolete, ma che rimangono essenziali per garantire la stabilità dei flussi di lavoro. Una delle aree più rappresentative è il vecchio Pannello di controllo, la cui migrazione verso il più moderno menu Impostazioni procede da anni. La transizione non è ancora completa perché alcune funzionalità sono ancora richieste da strumenti professionali; solo quando una funzione viene completamente replicata nelle Impostazioni, Microsoft può contrassegnare la versione precedente come "deprecata" e avviarne la dismissione.

Il processo di valutazione di quale codice abbia la precedenza nell'ammodernamento si basa su telemetria, feedback degli utenti e analisi dei casi d'uso. Il team esamina ciclicamente quali componenti possano essere rimossi senza impatti, verificando se gli strumenti moderni siano maturi al punto da sostituire le interfacce precedenti. L'obiettivo è ridurre progressivamente la quantità di elementi obsoleti che un utente incontra nell'uso quotidiano del sistema, ma è necessario operare senza scontentare gli utenti facendo sparire di punto in bianco una funzionalità utilizzate senza che una equivalente sia già pronta.

La complessità del sistema operativo è chiaramente un altro dei fattori che rallentano la modernizzazione. Windows integra decine di sottosistemi sviluppati in periodi diversi, alcuni dei quali sono profondamente radicati nell'architettura del sistema. La loro sostituzione richiede interventi strutturali che devono essere pianificati con attenzione per evitare regressioni. Anche strumenti tecnici come l'Editor del Registro di sistema sono oggetto di valutazioni interne. Sebbene la loro interfaccia sia rimasta sostanzialmente invariata per anni, la loro modernizzazione richiede di garantire che ogni modifica non interferisca con software che utilizza direttamente chiavi e valori del registro. La priorità rimane la compatibilità con l'ecosistema aziendale.

Le aziende rappresentano infatti una parte significativa della base installata di Windows e impongono cicli di aggiornamento più lunghi rispetto agli utenti privati. Ciò comporta che molte innovazioni rivolte al grande pubblico vengano inevitabilmente diluite nel tempo, perché la modernizzazione deve procedere con cautela, bilanciando innovazione e stabilità. Microsoft punta insomma a rendere invisibile la presenza delle vecchie interfacce, ma sul lungo periodo: ogni modifica deve essere compatibile con un ecosistema eterogeneo che include parecchio software datato.

In sintesi, quando vi trovate davanti a un componente di Windows il cui aspetto cozza con il resto del sistema, invece di maledire Microsoft e la sua mancanza di coerenza, se proprio volete prendetevela con quelle aziende che ancora oggi usano funzionalità introdotte magari vent'anni fa, secondo l'adagio «Non si aggiusta quel che funziona».