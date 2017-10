Grave falla in Wpa 2 vanifica la crittografia

Sfruttando Krack è possibile intercettare tutte le comunicazioni in Wi-Fi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-10-2017] Commenti

C'è una falla estremamente seria nel protocollo Wpa 2, usato da pressoché tutti gli apparati di comunicazione Wi-Fi in tempi recenti, in quanto ritenuto molto più sicuro degli standard precedenti (Wpa 1, e il vecchio Wep).

I dettagli ancora non sono noti, ma saranno svelati nel corso di una presentazione fissata per il prossimo 1 novembre.

Prima ancora di questa, lunedì 16 ottobre alle 8 di mattina (secondo l'ora della costa orientale degli Usa, e dunque alla sera in Italia), verrà illustrato l'exploit che sfrutta la vulnerabilità in questione e che è stato chiamato dai suoi scopritori KRACK, ossia Key Reinstallation Attack (Attacco tramite Reinstallazione delle Chiavi).

La sua scoperta risale ad alcune settimane fa, ma fino a oggi le informazioni relative sono state tenute segrete, proprio in attesa del momento dell'annuncio ufficiale.

Secondo quanto rivelato da un avviso diramato dallo US-Cert, l'exploit sfrutta il funzionamento del four-way hadndshake, che è parte del processo di autenticazione usato da Wpa 2 e serve per stabilire la chiave di cifratura tra gli apparati in comunicazione.

Sondaggio Hai mai acceduto a una rete Wi-Fi di qualcuno senza il suo permesso? No, mai. No, ma lo farei se ne avessi la possibilità. Sì, ma era una rete Wi-Fi pubblica approntata appositamente. Sì, ma era una rete Wi-Fi lasciata aperta e quindi ci potevo entrare anche senza le credenziali necessarie. Sì, una rete Wi-Fi privata di cui ho hackerato la password (o di cui ho conosciuto la password).

Mostra i risultati (1038 voti)

Leggi i commenti (3)

Al terzo passaggio è infatti possibile inviare la chiave più volte; se questa è re-inviata in un certo modo, è possibile fare in modo che il nonce (un numero casuale pensato per essere usato una volta soltanto) sia riutilizzato in maniera tale da compromettere la crittografia.

La serietà di questa falla non sta soltanto nella possibilità che concede di intercettare il traffico Wi-Fi, ma anche nel fatto che una tale vulnerabilità nel protocollo richiederà, per essere eliminata, la diffusione di patch per tutti gli apparecchi che lo supportano.

È molto difficile, tuttavia, credere che i produttori di router e dispositivi di rete in generale siano intenzionati a produrre correzione per tutti i loro apparecchi, compresi quelli meno recenti: la mancanza di patch rischia di far sì che il pericolo costituito da Krack possa continuare a esistere per molto tempo.

In ogni caso, in attesa della correzione i ricercatori suggeriscono di utilizzare, quando il Wi-Fi sia l'unica connessione disponibile, sistemi come Vpn e protocolli quali Https e Start Tls, in modo da aggiungere ulteriori strati di crittografia alle comunicazioni.