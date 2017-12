Pokémon Go, il videogioco che uccide nella vita reale

Vicino ai punti di interesse aumentano gli incidenti stradali, anche mortali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-12-2017] Commenti

Lanciato la scorsa estate, per alcune settimane Pokémon Go ha entusiasmato i giocatori e causato tutta una serie di incidenti curiosi, come il caso del ventunenne arrestato perché giocava in chiesa.

Ora uno studio condotto da ricercatori della Purdue University dimostra che il videogame di Niantic ha causato ben altre conseguenze, persino mortali.

Studiano oltre 12.000 verbali di incidenti accaduti nella contea di Tippecanoe, nell'Indiana (Usa), i professori Mara Faccio e John J. McConnell hanno prodotto uno studio intitolato in maniera provocatoria Morte da Pokémon Go.

Incrociando i dati dei verbali con i Pokéstop disseminati nella contea hanno cercato di capire se la presenza di queli luoghi importanti per il gioco avesse qualcosa a che fare con la frequenza degli incidenti.

Il modello usato ha tenuto conto anche di altri fattori - come le vacanze scolastiche e il tempo avverso - per escludere cause diverse dal videogioco e ha differenziato i Pokéstop dalle Pokégym, in quanto è molto difficile giocare nelle "palestre" mentre si guida.

Hanno così scoperto che l'introduzione di Pokémon Go ha provocato un aumento del 26,5% degli incidenti stradali agli incroci entro 100 metri dai Pokéstop. Gli autori della ricerca ritengono che il gioco abbia indirettamente causato 134 incidenti che altrimenti non si sarebbero verificati nel 148 giorni immediatamente successivi al lancio del titolo.

Tali incidenti sono costati 500.000 dollari in danni ai veicoli, 31 feriti e due morti in tutta la contea.

Sondaggio Puoi scegliere una sola pillola: quale delle tre? Pillola blu: rimani giovane per sempre Pillola verde: 1.000.000.000 euro in contanti Pillola rossa: puoi viaggiare nel tempo in qualsiasi istante

Mostra i risultati (1143 voti)

Leggi i commenti (21)

Secondo i ricercatori, insomma, fin troppa gente ha continuato a giocare a Pokémon Go mentre guidava, e qualcuno ha persino finito col rimetterci la vita.

Ulteriori dati paiono confermare queste conclusioni: l'aumento relativo degli incidenti nei luoghi individuati è coinciso con il periodo in cui il gioco aveva il maggior numero di utenti attivi (luglio).

Inoltre, i verbali indicano un numero inusualmente alto di «guidatori distratti» come causa degli incidenti avvenuti nelle vicinanze di un Pokéstop.

I due professori ammettono che estrapolare i dati relativi a tutti gli Usa partendo da quelli di una sola contea non permette di ottenere stime precise, tuttavia suggeriscono che, se il fenomeno s'è ripetuto allo stesso modo nell'intero Paese, Pokémon Go è stato l'indiretto responsabile di 145.00 incidenti, 29.000 feriti e 250 morti che, in sua assenza, non si sarebbero verificati nei cinque mesi successivi al rilascio del gioco.

Che Pokémon Go avesse un certo grado di pericolosità per via della distrazione che induceva nei giocatori era già evidente alla stessa Niantic, la quale in un aggiornamento rilasciato ad agosto ha inserito un avviso per informare gli utenti del fatto che non dovrebbero giocare mentre guidano. Evidentemente, non tutti hanno ascoltato.