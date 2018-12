False scatole di Amazon per arrestare i ladri di pacchi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-12-2018] Commenti

Il periodo dei regali natalizi è anche quello in cui il furto dei pacchi - che, negli Usa, vengono spesso semplicemente abbandonati davanti alle abitazioni dai corrieri - diventa più frequente.

Per cercare di fermare i ladri la polizia di Jersey City (USA) ha escogitato un sistema piuttosto ingegnoso, anche se tutto sommato semplice.

S'è messa d'accordo con Amazon, la quale ha fornito scatole, GPS e microcamere, e poi ha piazzato in giro per la città le proprie trappole: pacchi apparentemente normali, con i loghi di Amazon, posti davanti alle porte di alcune case (generalmente messe a disposizione da poliziotti volontari) come se fossero stati appena consegnati.

Il sistema ha funzionato. In un caso, come riporta la Associated Press, un pacchetto è rimasto davanti alla soglia soltanto per tre minuti prima che un ladro abboccasse all'esca e provasse a portarselo via.

Subito sono intervenuti gli agenti di guardia e hanno arrestato l'aspirante criminale, anche se non è stato rivelato quali accuse poi gli siano state mosse.

Il furto dei pacchi è un problema serio per Amazon, che nel tempo ha sviluppato varie soluzioni per cercare di contenerlo, compresi Amazon Key - che permette di consegnare direttamente dentro la casa - e il servizio di notifica che comprende una foto del materiale una volta che questo ha raggiunto la destinazione.

Si capisce quindi come mai il re dell'e-commerce abbia deciso di collaborare attivamente con l'idea della polizia, che è stata posta in essere dopo aver ottenuto l'approvazione da un procuratore locale ed essere stata vagliata dal punto di vista legale.