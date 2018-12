Il (brutto) maglione delle feste col logo di Windows 95

Con quale di queste dieci affermazioni concordi di pių? I soldi non sono tutto nella Vita. Adesso cerca di farlo capire anche all'ufficiale giudiziario. Non bisogna calpestare i Sentimenti altrui. Gli unici autorizzati a farlo portano gli anfiibi. Ama il prossimo tuo. No, non questo, il prossimo! La Salute č la cosa pių importante. C'č soddisfazione a suicidare un organismo funzionante al 100%? E' l'Amore che muove il Mondo. Chi ha premuto il bottone della pausa? Una persona Produttiva si alza all'alba. Proprio mentre sta chiudendo la Borsa di Tokio. La Famiglia č uno dei valori fondamentali. Me lo dicono sempre le mie due mamme e i miei tre papā! Il Lavoro ci rende liberi. Questo č giusto, infatti sappiamo da dove viene la frase, vero? Il merito viene sempre premiato. Specie se i tuoi talenti li esprimi nel sesso con qualcuno ricco. Non dovrei perdere tempo a leggere fesserie del genere. Hai ragione, ma l'hai capito troppo tardi!

