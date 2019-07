Il sito che ti dice quanta anidride carbonica produci quando viaggi

Per sentirti in colpa ogni volta che sali in macchina.

Se vi piace viaggiare ma allo stesso tempo vi ritenete dei paladini dell'ambiente ora c'è un nuovo modo per farvi sentire in colpa ogni volta che salite in auto.

Progetto da Mission Emission, è un servizio che permette di calcolare le emissioni (Co 2 e NO x ) che un veicolo produrrà andando dal punto di partenza a quello di arrivo.

Si immettono il tipo di auto utilizzato, il carburante, la partenza e la destinazione: il sito calcola la distanza, i consumi e le emissioni del viaggio, ma fornisce anche i dati delle alternative, spiegando quanto sarebbe meglio per l'ambiente se si usasse un veicolo elettrico, il trasporto pubblico o se si andasse a piedi.

Non solo: vengono mostrati anche il tempo che un albero impiegherebbe a riassorbire tutta l'anidride carbonica prodotta dal viaggio e gli effetti sulla salute.

Per esempio, andare su un'utilitaria a benzina da Roma a Milano causa l'emissione di 139 kg di CO 2 e di 34,9 g di NO x , calcolando un consumo di benzina pari a 10,2 litri ogni 100 km.

Fare lo stesso tragitto in aereo porterebbe le emissioni di anidride carbonica a 196 kg, mentre usare il trasporto pubblico le abbasserebbe a 27,5 kg, mentre usare un'auto elettrica permetterebbe di raggiungere una via di mezzo: 84,4 kg. Per qualche motivo, l'idea di andare da Roma a Milano a piedi non è contemplata.