Wine 4.0 supporta anche Direct3D 12

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2019] Commenti

Non tutti quelli che usano Windows sono legati da una particolare preferenza per quel sistema: ce ne sono alcuni che vorrebbero anche provare Linux, ma hanno bisogno di alcuni software che semplicemente in versione Linux non esistono.

Per tutti costoro esiste però una possibile alternativa: Wine, un programma (non un emulatore) che permette di eseguire sotto Linux molti dei software nati per Windows.

Wine ha ora raggiunto la versione 4.0, che comprende moltissimi miglioramenti rispetto alla versione precedente. Tra di essi ne spiccano soprattutto quattro:

- Supporto a Vulkan

- Supporto a Direct3D 12

- Supporto ai controller per i giochi

- Supporto agli schermi High DPI sotto Android

La lista completa delle novità di questa edizione è molto lunga e disponibile sul sito ufficiale.

È bene ricordare che, nonostante i progressi fatti da Wine negli ultimi anni, ancora non tutte le applicazioni per Windows funzionano senza problemi: per conoscere il grado di supporto del proprio software preferito si può consultare l'apposito elenco sul sito di Wine.