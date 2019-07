Microsoft si scusa per l'aggiornamento sperimentale di Windows rilasciato per sbaglio

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-01-2019] Commenti (4)

Qualche giorno fa Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB44810131 per Windows 10 1809, contenente miglioramenti per il .NET Framework in versione 3.5 e 4.7.2.

Gli utenti comuni forse non ci hanno fatto caso, ma gli amministratori di sistema si sono subito accorti di un'anomalia: la descrizione dell'aggiornamento lo presentava come una Anteprima, ossia come uno di quegli update non ancora classificabili come "stabili" e che, in base alle ultime politiche di rilascio, si presentano soltanto a quanti premano volontariamente il pulsante Cerca aggiornamenti.

La stranezza stava nel fatto che il KB44810131 era proposto anche tra gli aggiornamenti automatici, tra i quali non ci possono essere anteprime, ma soltanto aggiornamenti provati e, in teoria, assolutamente stabili.

A questo punto le possibilità potevano essere soltanto due: o un errore nella descrizione, o un errore nella distribuzione.

Ora si sa che si trattava del secondo caso. Microsoft ha ammesso di aver distribuito per errore a tutti gli utenti di Windows 10 versione 1809 un aggiornamento sperimentale: avrebbe dovuto proporlo solo a quelli che avessero premuto Cerca aggiornamenti ma, per qualche motivo, l'ha invece inserito tra gli update automatici.

Il KB44810131 è rimasto in questa condizione per 24 ore, dopo le quali Microsoft s'è finalmente accorta dell'errore e ha rimediato, limitandolo al canale corretto. Naturalmente, chi l'ha già ricevuto e installato come parte dell'aggiornamento automatico ormai deve tenerselo.

Fortunatamente, l'intera vicenda non ha conseguenze particolari sul funzionamento dei Pc, ma crea comunque un precedente pericoloso: se un errore del genere è capitato una volta, potrà capitare in futuro che un altro update sperimentale finisca tra quelli automatici e, se si tratterà di un aggiornamento che crea problemi (com'è successo in passato), saranno gli utenti a farne le spese.