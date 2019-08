Microsoft azzoppa Windows Media Player in Windows 7

Al solo scopo di infastidire gli utenti, pare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2019] Commenti (34)

Windows 10 ha ormai superato, come numero di utenti, Windows 7, un sistema operativo la cui data di morte è già fissata e si trova a meno di 12 mesi da qui.

Ciò non toglie che nel mondo ci siano ancora circa 700 milioni di persone che tuttora usano quotidianamente Windows 7 senza sentire il bisogno di cambiare, e che probabilmente buona parte di queste persone arriverà al 2020 per nulla convinta di dover passare a Windows 10. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Qual è il motivo principale che ti può far desistere (oppure no) dal compiere un acquisto online? La scarsa accessibilità del sito di ecommerce. I tempi di consegna non certi. La scomodità di dover rimanere a casa o di dover concordare la consegna con il corriere. La possibilità che il pacco vada perso, se la spedizione non è tracciata. La poca fiducia riposta nel negozio online. Il prezzo maggiore del prodotto. Le spese di spedizione elevate. Il sovrapprezzo applicato per la spedizione contrassegno. La scomodità di dover rispedire il pacco qualora la merce ricevuta sia danneggiata o difettosa. La maggior difficoltà a far valere le condizioni di garanzia. L'impossibilità di trattare sul prezzo o di chiedere uno sconto. La poca fiducia riposta nei sistemi di pagamento online disponibili.

Mostra i risultati (2207 voti)

Leggi i commenti (10)

Così, Microsoft sta senza troppo clamore mettendo dei sassolini nelle loro scarpe , cosicché alla fine gli utenti di Windows 7 si trovino tanto scomodi da voler finalmente passare a calzature più recenti.

L'ultimo di questi sassolini riguarda Windows Media Player e Windows Media Center nelle versioni per Windows 7: dal 25 gennaio, Microsoft ha infatti bloccato la possibilità di scaricare i metadati dai server.

Per ogni brano o video riprodotto non è più possibile ottenere informazioni come titolo, genere, artista, regista, attori e via di seguito, a meno che quei contenuti non siano stati riprodotti in passato e quindi Windows Media Player abbia già scaricato in precedenza i dati.

Le versioni di WMP che girano sotto Windows 8 e Windows 10 continuano invece a funzionare normalmente: è anche questo che lascia pensare che la mossa sia stata decisa proprio al fine di infastidire i più renitenti al passaggio.