Il primo cuore completo stampato 3D

Ha tutto: cellule, vasi sanguigni, atri e ventricoli.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-04-2019]

Si deve ai ricercatori dell'Università di Tel Aviv il primo cuore umano stampato 3D a partire da celle e materiale biologico del paziente stesso.

La ricerca, pubblicata su Advanced Science spiega come sia stato possibile realizzare un cuore completo, con cellule, vasi sanguigni, atri e ventricoli.

Si tratta di un chiaro passo in avanti rispetto ai risultati ottenuti sinora, ossia la capacità di "stampare" tessuti semplici privi di vasi sanguigni.

Il fatto poi che l'organo sia realizzato a partire dai tessuti stessi del paziente elimina il problema del rigetto qualora si volesse usare la tecnica per creare organi adatti al trapianto.

Il procedimento di realizzazione del cuore inizia con una biopsia, tramite la quale si prelevano i tessuti, che saranno adoperati come "inchiostro" per la stampa.

I ricercatori applicano poi il materiale ai modelli fino a ricreare un cuore intero.

Per il momento - bisogna ammettere - la ricerca non è ancora in grado di creare un cuore di dimensioni analoghe a quello umano: il "prototipo" è infatti grande all'incirca quanto un cuore di coniglio.

L'aver raggiunto questo risultato promette però che, continuando su questa strada, si arriverà a realizzare un cuore di dimensioni reali.

Ci sono inoltre altri aspetti da considerare prima di poter affermare di essere in grado di stampare organi per il trapianto. Per esempio, il cuore attualmente ottenuto è solo in grado di contrarsi, mentre i ricercatori stanno tentando di "insegnargli" a funzionare come un cuore vero.

Allo stato attuale, si prevede che serviranno circa 10 anni di ricerche prima di mettere a disposizione degli ospedali delle "stampanti di organi".