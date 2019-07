La prima console di Microsoft senza lettore per i dischi

Xbox One S All-Digital Edition.

Mentre Sony pensa che i supporti fisici siano destinati ad avere ancora un ruolo importante, tanto da aver mantenuto il drive ottico nella futura PlayStation 5, Microsoft va in direzione contraria.

A partire dal 7 maggio sarà infatti in vendita anche in Italia una particolare edizione della Xbox, chiamata Xbox One S All-Digital Edition, del tutto priva di lettore di dischi.

Bisogna riconoscere che forse il nome è un po' impreciso: i dischi Blu-ray non possono certo essere considerati supporti analogici, ed eliminarli non rende la console più digital di quanto lo fosse prima.

L'intento tuttavia è chiaro: come già ipotizzava Ubisoft quasi un anno fa, si cerca di convincere i giocatori che "digitale è bello", dove per «digitale» s'intende l'opposto non di analogico, ma di fisico. Pertanto s'intende promuovere il download di giochi e contenuti da Internet, senza poter mettere le mani su alcunché di concreto e toccabile.

Lo stesso concetto, in versione ancora più estrema, affascina anche Google, che con Stadia non si limita a proporre il download dei giochi ma punta a trasformare in uno streaming l'intera esperienza videoludica, spostando sui server remoti l'incombenza dell'elaborazione.

La Xbox One S All-Digital Edition include tre giochi - Minecraft, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves - mentre per quanto riguarda l'hardware è del tutto identica alla Xbox One S, drive ottico a parte, naturalmente.

Per l'occasione, Microsoft ha ideato anche Xbox Game Pass Ultimate, un servizio che combinerà Xbox Game Pass e Xbox Live Gold in un unico abbonamento. Xbox Game Pass Ultimate arriverà sul mercato quest'anno ad un prezzo di 12,99 euro al mese, mentre è già disponibile in anteprima per un gruppo selezionato di Xbox Insiders.

Xbox One S All-Digital Edition sarà in vendita a partire dal 7 maggio a un prezzo di 229,99 euro sul Microsoft Store e presso i principali negozi specializzati, ma già da oggi è possibile effettuare il pre-ordine.

