Android, ecco la schermata imposta dalla UE per scegliere browser e motore di ricerca

Arriverà a tutti gli utenti europei nelle prossime settimane.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2019]

Com'era stato preannunciato, per gli utenti europei di Android si prepara una novità che, per quanti hanno vissuto la "guerra dei browser", è in fondo già nota: un ballot screen per scegliere il browser e il motore di ricerca.

Il 18 aprile, con un post sul blog ufficiale, Google ha ciò che gli utenti europei devono aspettarsi: due schermate, una per ciascuna scelta. L'articolo continua qui sotto.

- scrive Google -

Ciascuno potrà installare tutte le app che vorrà, tra quelle proposte, e quindi potrà consultare una schermata aggiuntiva per capire come impostare le nuove app.

Ci vorranno alcune settimane perché la novità raggiunga tutti gli utenti. A essere interessati saranno non soltanto i nuovi dispositivi, ma anche quelli già in uso.