Auto elettriche, arriva l'obbligo che facciano rumore

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-07-2019] Commenti (11)

A partire dal 1 luglio, i veicoli elettrici e ibridi a quattro o più ruote, per poter circolare legalmente nell'Unione Europea, dovranno essere dotati di un avvisatore acustico, non disattivabile, che generi un rumore continuo di almeno 56 decibel e non più di 75 decibel se l'auto è in movimento a velocità fino a 20 km/h.

Il nome tecnico dell'avvisatore è Acoustic Vehicle Alert System (AVAS).

Il suono esatto non è stato specificato (questo è quello proposto da Unece.org), ma deve includere alcune frequenze e salire e scendere di tono in base alla velocità. I dettagli dei cambiamenti della norma sono qui in italiano su Eur-Lex; la norma, se ho capito bene, è questa su Interregs.com (versione più estesa su Vlex); altre info sono su Europa.eu.

La teoria è che questo eviterà incidenti dovuti al fatto che ciclisti e pedoni, specialmente se ipovedenti o ciechi, non sentono arrivare le auto elettriche/ibride a bassa velocità e si affidano troppo al rumore abituale delle auto con motore a scoppio per accorgersi del sopraggiungere di veicoli.

L'AVAS sarà obbligatorio da luglio per tutte le auto elettriche e ibride nuove vendute nell'UE e diventerà obbligatorio per quelle già in commercio dal 2021, secondo HDMotori. Non è chiaro cosa debba fare chi, come me, ha già un'auto elettrica già circolante e se questa novità riguardi anche le auto in Svizzera (dove abito; ho chiesto lumi al Touring Club Svizzero).

In questi video trovati alcuni esempi di questo avvisatore acustico.

Sondaggio Qual è la tua piattaforma preferita per la Tv digitale? Digitale terrestre "liscio" Sky Satellitare free to air Mediaset Premium Tv di Fastweb Telecom Italia IpTv Infostrada Tv Altre (specificare nei commenti)

Mostra i risultati (3860 voti)

Leggi i commenti (21)

Rispetterò la nuova norma anche con la mia piccola auto elettrica vintage, e non credo che questi suoni rovinino eccessivamente il piacere del silenzio caratteristico delle auto elettriche, ma non capisco la logica che ha spinto gli estensori della norma a non imporre lo stesso obbligo agli altri veicoli silenziosi che possono colpire i pedoni, come le auto a motore a scoppio (quelle di lusso moderne sono molto silenziose), le moto elettriche e le biciclette tradizionali ed elettriche.

Inoltre non mi risulta che siano previsti divieti ai pedoni di indossare cuffie ad altissimo volume mentre attraversano la strada (anche se dai commenti emerge che un pedone con cuffie solitamente viene considerato corresponsabile se viene investito). La sicurezza stradale si ottiene quando ciascuno fa la propria parte.

Fonti aggiuntive: NewAtlas, Unece.org, Motorinotizie.