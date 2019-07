Falla in Android, basta un video per essere compromessi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2019] Commenti (4)

«Si può prendere il controllo di uno smartphone mostrando un video»: è questa la più recente minaccia che riguarda milioni di telefonini Android sparsi nel mondo.

Il problema risiede in una falla nel Media Framework di Android 7, 8 e 9 che, in realtà, è stata chiusa agli inizi di luglio. Considerando tuttavia il grande numero di smartphone ancora non aggiornati dagli utenti e di quelli che non ricevono più supporto, il pericolo è ancora grande.

A causa del bug si può scrivere un file in grado di eseguire sullo smartphone bersaglio del codice arbitrario. Il contenuto del file può essere nascosto in dati all'apparenza legittimi (come un filmato, per l'appunto): in questo modo l'utente pensa di non correre alcun rischio quando invece sta spalancando le porte - e l'accesso ai propri dati - a qualche malintenzionato.

Questo sistema non funziona se il filmato viene ricodificato: ricevere un video via WhatsApp o Facebook, quindi, non è pericoloso.

Il pericolo continua a essere una possibilità per tutti quei video trasmessi in altro modo, per esempio inviandoli tramite email o facendoli scaricare da un sito.

Sondaggio Fai uso del pagamento contactless? Sì, lo trovo molto comodo. Lascio scegliere all'esercente. Non so cosa sia. No, le mie carte non sono abilitate. No, non mi fido

Mostra i risultati (1494 voti)

Leggi i commenti (15)

È pertanto necessario che chiunque possegga uno smartphone Android effettui subito l'aggiornamento del sistema all'ultima patch; chi invece possiede uno smartphone che non sarà più aggiornato, potrebbe considerare se sia il caso di cambiare dispositivo.