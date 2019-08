Bug negli iPhone, ritorna il jailbreaking

iOS 12.4 reintroduce un falla che era stata eliminata.

È rimasto un po' "fuori moda" per parecchio tempo ormai il jailbreaking, ossia l'operazione in voga per lo più durante i primi anni di vita dell'iPhone per espanderne le funzionalità al di là di quanto previsto da Apple.

Non che gli sforzi da parte degli sviluppatori si siano fermati, anzi, ma il fenomeno s'è molto ridimensionato rispetto a ciò che era una decina d'anni fa, restando limitato a una ristretta cerchia di esperti, anche perché Apple ha da un lato ampliato le funzioni integrate nel telefono e dall'altro s'è dimostrata lesta nel correggere i bug sui quali i vari sistemi di jailbreaking via via si basano.

Ora però l'hacker Pwn2Ownd, sfruttando una falla in iOS 12.4 ha rilasciato un jailbreak gratuito e pubblicamente disponibile per tutti gli iPhone recenti e aggiornati: il primo con queste caratteristiche da qualche anno a questa parte.

Se Pwn2Ownd ha potuto farlo è perché iOS 12.4 ha reintrodotto un bug che era stato eliminato in iOS 12.3: dettaglio, questo, che sarà gradito agli appassionati di jailbreaking ma certamente non piacerà a chi vorrebbe solo che il proprio telefono sia sicuro.

Come infatti è possibile sfruttare la vulnerabilità per "liberare" l'iPhone, così è anche possibile approfittarne per violarlo: qualcuno potrebbe per esempio creare un'app che, tramite la falla, si impossessa dei dati dell'utente.

Apple certamente sarà già al lavoro per sistemare il bug; nell'attesa, i possessori di iPhone faranno bene a prestare attenzione a ciò che installano.