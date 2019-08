Android 10 abbandona i dolci

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-08-2019] Commenti

Sin dalla sua nascita, Android ha mantenuto un certo carattere "sbarazzino". figlio di quei giochi di parole e inside joke che tanto piacciono a una certa parte della cultura informatica.

Ormai, però, Android è diventato grande. Così Google ha deciso che innanzitutto è il caso di adottare un nuovo logo, più "serio" del precedente, con un aspetto «moderno e accessibile».

Il robottino resta, sebbene ridotto alla sola testa e dipinto di una nuova tonalità di verde. Al di sotto, la scritta «android» in nero. Ma i cambiamenti non finiscono qui.

La seconda novità pone fine a una tradizione che va avanti sin dalle prime versioni: da oggi termina l'abitudine di affiancare il nome di un dolce (la cui iniziale sia la lettera successiva, nell'ordine alfabetico, all'iniziale del nome precedente) al numero di versione.

Nel tempo abbiamo avuto Android Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo e Pie, ognuno accompagnato da una relativa statua posta nel giardino del quartier generale di Google.

Ora, invece, dopo Android 9 Pie ci sarà semplicemente Android 10: la Q viene abolita, e non avrà mai un significato "goloso" e ufficiale.

Questa variazione ha un motivo preciso: l'uso delle lettere può causare confusione.

«Per esempio» - spiega Google - «in alcune lingue la L e la R non si distinguono quando vengono pronunciate. Infatti, alcune delle persone che ci sentivano parlare ad alta voce di Android Lollipop non capivano subito che si trattava della versione successiva a KitKat».

«Per i nuovi utenti di Android, che non hanno familiarità con questa abitudine di assegnare i nomi, è anche più difficile capire se il loro telefono sta adoperando l'ultima versione. Inoltre, in certe zone le torte (Pie) non sono un dessert e i marshmallow, per quanto siano deliziosi, non sono un dolcetto tradizionale».

Qui sotto, il video che presenta il nuovo logo.