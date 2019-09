Il passeggino elettrico di Bosch

Permette di affrontare le salite con facilità e si connette anche allo smartphone.

Ci aveva già pensato qualche anno fa Volkswagen a creare un passeggino "smart", addirittura in grado di passeggiarsi da solo seguendo un adulto.

Ora Bosch se ne esce con una trovata meno avveniristica ma probabilmente gradita da quei genitori che non amano spingere un passeggino, specialmente se in salita: eStroller.

Dotato di due motori elettrici alimentati a batteria (con un'autonomia di oltre 14 km), è in grado non soltanto di ridurre lo sforzo fatto per fornire la spinta, ma anche di studiare l'ambiente per evitare sorprese.

I suoi sensori analizzano costantemente i dintorni e così, se per esempio si sta affrontando una salita, dai motori viene erogata maggiore potenza; oppure, quando ci si trova in discesa, vengono attivati automaticamente i freni. C'è anche un sistema che evita che, magari a causa del terreno sconnesso, il passeggino possa prendere una direzione imprevista.

Un aspetto interessante della progettazione di eStroller è l'adozione delle batterie da 18 Volt agli ioni di litio adoperate da Bosch anche nelle sue linee di utensili elettrici: ciò significa che la sostituzione è agevole e, all'occorrenza, la batteria carica può essere prelevata da un attrezzo già presente in casa, come un trapano.

Il passeggino è inoltre dotato di porta USB per la ricarica dei telefoni e di connessione Bluetooth: tramite l'app per smartphone si può controllare la carica della batteria e impostare un allarme in caso di furto.

L'eStroller di Bosch non è al momento in vendita. L'azienda, che non intende venderlo direttamente, è in cerca di partner che vogliano adottarne la tecnologia per realizzare dei propri modelli.

Per ora s'è già fatta avanti la svedese Emmaljunga, che conta di produrre un passeggino elettrico basato su eStroller all'inizio del prossimo anno.