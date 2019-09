Android 10, sensori in sciopero e malfunzionamenti dopo l'aggiornamento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-09-2019] Commenti

La raccomandazione che consiglia di non installare le nuove versioni di programmi e sistemi operativi non appena queste sono rilasciate non vale soltanto per il mondo Windows.

Lo scorso 3 settembre Google ha rilasciato Android 10, mettendolo subito a disposizione per i propri smartphone Pixel; e molti utenti si sono precipitati a scaricarlo.

Il guaio è che, come segnalano ormai in diversi, a quanto pare i sensori dei Pixel non gradiscono troppo l'ultimissima versione di Android.

I problemi si verificano con tutti i modelli di Pixel, e variano parecchio: in alcuni casi il lettore di impronte digitali smette di funzionare, in altri a scioperare è il sensore di luminosità. Malfunzionamenti sono stati segnalati anche nelle funzioni che consentono di riattivare il telefono con un doppio tap e in Active Edge.

A complicare il quadro c'è anche il fatto che non tutti i Pixel sembrano essere affetti: esistono anche utenti che hanno potuto operare l'aggiornamento senza soffrire conseguenze quantomeno seccanti.

Né i passi falsi di Android 10 si limitano ai sensori dei Pixel. Altre segnalazioni nei forum dedicati ad Android parlano di scorciatoie che dopo l'aggiornamento non funzionano più (come quella che permette di scattare uno screenshot, per esempio) e addirittura dell'impossibilità di aggiornare le applicazioni da Google Play.

Google per ora non ha commentato ufficialmente la faccenda, ma c'è da sperare che presto si dia da fare per scoprire le cause dei vari problemi e risolverli.