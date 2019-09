Microsoft rilascia le utility PowerToys per Windows 10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-09-2019] Commenti

Lo scorso maggio, Microsoft aveva promesso che avrebbe riportato in vita i PowerToys, piccole utilità che permettevano di modificare e migliorare alcune funzioni del sistema operativo ai tempi di Windows 95, in versione aggiornata e open source.

Ora quella promessa sta iniziando a diventare realtà: è infatti disponibile l'anteprima dei primi due software, Windows Key shortcut guide e FancyZones.

Il primo è il più semplice dei due: quando è attivo, se si preme il tasto Windows per più di un secondo appare una guida che elenca tutte le scorciatoie a disposizione.

Il secondo è un po' più complesso ed è dedicato a quanti desiderano un gestore delle finestre che offra un maggior numero di opzioni.

Per usare le parole di Microsoft, «FancyZones consente all'utente di definire per ogni desktop una serie di zone e usarle come bersaglio per il trascinamento delle finestre. Quando un utente trascina una finestra in una zona, la finestra viene ridimensionata e riposizionate per riempire quella zona».

L'anteprima dei PowerToys può essere scaricata da GitHub, dove è presente anche il codice sorgente.

