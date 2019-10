Autore di ransomware pentito rilascia le chiavi per decifrare i file

A volte anche gli hacker hanno una coscienza.

I ransomware sono tra i tipi più infami di malware: con la crittografia rendono inaccessibili i file dei dispositivi che infettano e per restituirli decifrati pretendono un riscatto.

Molta gente, per paura di perdere per sempre i propri dati (a volte insostituibili anche perché magari non ne esistono altre copie) paga senza battere ciglio, sperando che il criminale che li ha colpiti sia di parola e fornisca lo strumento per la decifrazione senza vessarli ulteriormente.

HildaCrypt è uno di questi ransomware, in circolazione da qualche tempo, ma può vantare una piccola differenza rispetto ai suoi fratelli: è stato concepito «a scopo di studio».-

Il suo sviluppatore l'ha messo a punto come sfida verso sé stesso e per mettere alla prova la propria preparazione più che per fare danni, ma non ha previsto le conseguenze della propria opera: i file binari della sua creazione sono stati utilizzati per dare vita ad altri ransomware, il cui scopo invece è estorcere denaro.

Così, dopo che una nuova minaccia che sfrutta HildaCrypt è apparsa all'orizzonte (inizialmente identificata per errore come variante del ransomare Stop), ha deciso di farsi avanti: ha reso pubbliche le chiavi crittografiche private che HildaCrypt - e i suoi derivati - usano per cifrare i dati, e che si possono naturalmente adoperare anche per eseguire l'operazione inversa.

Grazie a queste chiavi gli esperti di sicurezza hanno potuto realizzare un programma capace di decifrare i file di chi è stato colpito dai derivati di HildaCrypt senza che nessuno debba sottostare al ricatto di un hacker.

Intervistato da Bleeping Computer, poi, il creatore di ransomware pentito - che comprensibilmente vuole rimanere anonimo - ha affermato di voler smettere di sviluppare malware; si concentrerà invece sullo studio della sicurezza scrivendo software del tutto lecito.