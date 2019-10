Programmatore vittima di ransomware viola il server degli hacker

E rende pubbliche le chiavi di decrittazione.

Tobias Fromel è un programmatore tedesco che, nonostante tutte le proprie conoscenze, s'è trovato in una situazione purtroppo abbastanza comune: è rimasto vittima di un ransomware.

Il malware in questione si chiama Mushtik, è in circolazione da settembre e prende di mira i NAS di Qnap, crittografando i file che vi trova e aggiungendovi l'estensione .mushtik.

Per riavere l'accesso ai propri dati è necessario versare agli autori del ransomware 0,09 Bitcoin, ossia circa 670 euro, e così ha fatto anche Tobias.

Poi, però, s'è ricordato di essere bravo nel suo mestiere e ha hackerato gli hacker: ha attaccato il server C&C (Command and Control, ossia il server che dà ordini al ransomware installato sui sistemi colpiti), ne ha ottenuto l'accesso e vi ha scoperto uno script in PHP usato per generare le password per le diverse vittime di Mushtik.

Ne ha subito approfittato: ha creato un nuovo script per ottenere le chiavi di decrittazione, che poi ha condiviso su un forum di discussione.

Le chiavi sono consultabili su Pastebin, mentre Mega ospita un programma di decrittazione scritto sempre da Fromel: chi è stato infettato da Mushtik non deve fare altro che caricarlo sul Nas, marcarlo come eseguibile ed eseguirlo (come da istruzioni). Riavrà così i propri file senza dover sborsare un centesimo.

L'intera vicenda è abbastanza ironica ma, come ammette lo stesso Tobias, è anche illegale: s'è infatti reso responsabile della violazione di un sistema informatico e, anche se è improbabile che venga perseguito, se venisse punito non sarebbe la prima volta che qualcosa del genere accade, come dimostra l'arresto dell'hacker che fermò WannCry.