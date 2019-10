Il monitor modulare e componibile di Lenovo

Aumentare le dimensioni dello schermo diventa un gioco da ragazzi.

Usare più di un monitor - o un monitor abbastanza grande - può aiutare parecchio la produttività, come dimostrano certe ricerche secondo le quali l'incremento può addirittura essere del 40%.

Comprare un secondo monitor, però, o sostituire quello esistente può essere un'operazione molto costosa, soprattutto se le postazioni da attrezzare in questo modo sono parecchie.

Lenovo ha ideato una soluzione a questo problema adottando un approccio diverso dal tradizionale all'idea stessa di monitor: anziché considerare lo schermo come un unico dispositivo, l'ha pensato come un apparecchio modulare.

Grazie a un sistema brevettato, il monitor ideato da Lenovo offre una base e una serie di connettori sui quali è possibile di volta in volta montare pannelli di dimensioni diverse o magari più pannelli insieme, ottenendo un unico schermo dato dalla somma di tutti.

In questo modo soltanto la parte del monitor che deve venire aggiornata viene sostituita, mentre la componentistica di base resta sempre la medesima: oltre al risparmio, ne trae vantaggio anche il problema dei rifiuti elettronici poiché uno schermo troppo piccolo non deve più essere semplicemente sostituito in toto, ma viene rimontato in nuove configurazioni.

Per ora, la tecnologia di Lenovo è soltanto un brevetto e non ancora un prodotto reale: non resta che vedere se sarà mai tradotta in una proposta concreta.