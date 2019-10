Smartphone Pixel 4 si sblocca anche a occhi chiusi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-10-2019] Commenti

Visto che la notizia del Samsung S10 sbloccabile troppo facilmente si è rivelata una bufala, segnalo con un pizzico di cautela quest'altra notizia riguardante sistemi di sblocco biometrici.

Sono state pubblicate segnalazioni secondo le quali il Pixel 4, uno degli smartphone di punta di Google, avrebbe un sensore di riconoscimento facciale con un difetto fondamentale: funzionerebbe anche quando l'utente ha gli occhi chiusi.

Questo sensore usa un sistema di machine learning per riconoscere il volto del proprietario e non ha altri sistemi biometrici di accesso (nessun sensore d'impronta). Il software del sensore non controlla se l'utente ha gli occhi aperti o meno, e questo significa che il telefono può essere sbloccato da malintenzionati, bambini o partner ficcanaso semplicemente puntandolo verso il viso del proprietario mentre dorme o è incosciente.

Google ha confermato questa caratteristica nelle pagine di supporto dello smartphone ("Your phone can also be unlocked by someone else if it's held up to your face, even if your eyes are closed") e raccomanda di attivare il lockdown nelle situazioni non sicure.

La cosa curiosa è che le immagini del Pixel 4 circolate prima del lancio ufficiale del prodotto includevano un'impostazione etichettata "Richiedi che gli occhi siano aperti" nel menu del riconoscimento facciale, ma quest'opzione non risulta presente nei modelli messi in vendita.