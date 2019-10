Wind Tre, con l'anno nuovo aumentano le bollette

La tariffazione diventa mensile.

Alcuni giorni fa Wind Tre aveva annunciato che, a partire dal prossimo 12 gennaio, il conto telefonico per i contatti di linea fissa non sarebbe stato più bimestrale ma mensile.

Per gli utenti - diceva l'azienda - il cambiamento sarebbe stato praticamente invisibile: è vero che avrebbero ricevuto 12 bollette anziché sei, ma i prezzi sarebbero rimasti esattamente gli stessi.

Ora le cose cambiano. «A seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell'offerta e con la necessità di consentire a Wind Tre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato» spiega Wind Tre, dal primo gennaio 2020 diversi piani tariffari subiranno aumenti.

L'aumento è ari a 2 euro mensili e riguarda le offerte 3 Internet, 3ADSL, 3FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet, in tutte le tecnologie (ADSL, FTTC, FTTH).

A differenza di quanto avvenuto con il passaggio della fatturazione da bimestrale a mensile, la rimodulazione delle tariffe consente agli utenti che non vogliono subirla di abbandonare Wind Tre senza dover pagare penali.

È infatti possibile esercitare il diritto di recesso (o passare a un altro operatore) entro il 31 dicembre 2019, avendo cura di specificare «modifica delle condizioni contrattuali» come causale del recesso.

La comunicazione va inviata come raccomandata al Servizio Disdette Wind Tre SpA, Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano, oppure via PEC all'indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it. Ci si può anche recare nei punti vendita abilitati Wind per gestire personalmente la richiesta, o ancora si può chiamare il 155.

Tutti gli utenti interessati dalla novità verranno avvisati nella prossima fattura.