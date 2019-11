Quattordicenne risolve il problema dei punti ciechi nelle auto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-11-2019] Commenti

Quando si viaggia in auto sarebbe bello avere una visibilità pressoché completa di ciò che ci circonda: non riuscire a vedere qualcosa - o qualcuno - può infatti rapidamente diventare il preludio di un incidente.

Alcuni "ostacoli" che impediscono al guidatore di ottenere una visibilità perfetta sembravano però fino a oggi impossibili da rimuovere: per esempio, i montanti che reggono il tetto dell'auto sono sì una seccatura (e forse anche un pericolo, dato che possono costituire un punto cieco che impedisce di vedere il sopraggiungere di altri utenti della strada) ma sono anche indispensabili.

Sfruttando la tecnologia, ma senza doversi inventare soluzioni ardite e costose, una quattordicenne della Pennsylvania (USA), Alaina Gassler, è riuscita a risolvere il problema.

Non è necessario eliminare i montanti - ha pensato Alaina: basta fare in modo che si possa vedere "attraverso" di essi.

Per farlo ha sistemato una webcam sul tetto dell'auto, proprio sopra al montante, in modo da riprendere ciò che viene nascosto all'occhio del guidatore; un proiettore quindi consente di riprodurre le riprese in tempo reale sul montante stesso.

Per garantire un perfetto allineamento delle immagini proiettate Alaina ha progettato e stampato 3D alcuni componenti, ma il resto del materiale si trova facilmente in qualsiasi negozio di elettronica. All'atto pratico, il risultato è come avere un montante trasparente.

Alaina Gassler ha anche spiegato che, per far sì che l'immagine proiettata sia sufficientemente chiara e brillante, la soluzione migliore è adoperare un tessuto riflettente.

L'idea è fruttata alla giovane inventrice americana il primo premio alla Broadcom Masters Competition per gli studenti delle medie, pari a 25.000 dolllari.

Qui sotto, il video che mostra l'invenzione e una presentazione tenuta da Alaina stessa.